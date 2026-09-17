В Уфе вручили дипломы стипендиатов главы Башкирии

Напомним, что специальные стипендии были учреждены в 2019 году. Всего предусмотрено 85 мест: 35 — для аспирантов и 50 — для студентов. Кандидаты проходят строгий отбор на конкурсной основе непосредственно в университетах и научных организациях.

— Для меня большая честь вручить вам дипломы стипендиатов. Мы очень вами гордимся. И счастливы, что у нас такая талантливая молодежь, которая занимается наукой и будет двигать нашу республику вперед, — обратился к собравшимся Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что республика заинтересована в развитии науки и внедрении ее достижений в реальный сектор экономики. По его словам, для молодых ученых создаются комфортные условия для жизни и учебы, а также открываются новые возможности для самореализации.

— Понимая значимость вашей деятельности, мы в республике многое делаем для того, чтобы наука развивалась... И эту работу обязательно продолжим, — заверил руководитель Башкирии.

Отдельно Радий Хабиров отметил успехи региона в научно-технологической сфере. Башкортостан четвертый год подряд удерживает позиции в топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития регионов.

— Это действительно хороший показатель развития науки в нашей республике. Желаю вам успехов во всех начинаниях. Ваш нелегкий труд — это огромный вклад в будущую личностную траекторию вашей жизни, – резюмировал глава республики.

Фото: пресс-служба главы РБ.