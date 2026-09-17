+7 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Образование
17 Сентября , 11:33

В Уфе вручили дипломы стипендиатов главы Башкирии

В столице республики состоялась торжественная церемония вручения дипломов стипендиатов главы Башкирии. Награды из рук руководителя региона Радия Хабирова получили лучшие аспиранты и студенты республиканских вузов, добившиеся выдающихся успехов в учебе и науке.

В Уфе вручили дипломы стипендиатов главы БашкирииВ Уфе вручили дипломы стипендиатов главы Башкирии
В Уфе вручили дипломы стипендиатов главы Башкирии

Напомним, что специальные стипендии были учреждены в 2019 году. Всего предусмотрено 85 мест: 35 — для аспирантов и 50 — для студентов. Кандидаты проходят строгий отбор на конкурсной основе непосредственно в университетах и научных организациях.

— Для меня большая честь вручить вам дипломы стипендиатов. Мы очень вами гордимся. И счастливы, что у нас такая талантливая молодежь, которая занимается наукой и будет двигать нашу республику вперед, — обратился к собравшимся Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что республика заинтересована в развитии науки и внедрении ее достижений в реальный сектор экономики. По его словам, для молодых ученых создаются комфортные условия для жизни и учебы, а также открываются новые возможности для самореализации.

— Понимая значимость вашей деятельности, мы в республике многое делаем для того, чтобы наука развивалась... И эту работу обязательно продолжим, — заверил руководитель Башкирии.

Отдельно Радий Хабиров отметил успехи региона в научно-технологической сфере. Башкортостан четвертый год подряд удерживает позиции в топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития регионов.

— Это действительно хороший показатель развития науки в нашей республике. Желаю вам успехов во всех начинаниях. Ваш нелегкий труд — это огромный вклад в будущую личностную траекторию вашей жизни, – резюмировал глава республики.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru