Китайский студент выбрал Уфимский университет, а вуз — сотрудничество с КНР

Свой выбор студент объясняет просто: здесь есть специальность, о которой он мечтал, — «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». К тому же Россия географически не так далеко от Китая. В свободное время Цзи Сун играет на флейте и рисует, хотя и признается, что делает это непрофессионально.

— Пока в моих ближайших планах учеба в вузе, — приводит его слова пресс-служба вуза. — Хотя уже сейчас я задумываюсь, чем буду заниматься после получения диплома о высшем образовании. Возможно, останусь в России и буду строить карьеру здесь, а, может быть, и вернусь на Родину – в Китай.

История Цзи Суна — лишь один из примеров масштабного сотрудничества УУНиТ с Китайской Народной Республикой. У университета более 35 партнерских соглашений с 20 ведущими вузами КНР, и интерес к этому взаимодействию взаимный. Китайские абитуриенты все чаще выбирают программы двойных дипломов, которые активно развиваются в УУНиТ: «Материаловедение и технологии материалов», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Кроме того, широкий выбор программ действует в сфере электроэнергетики, востоковедения, материаловедения и химических технологий. Только в этом году первокурсниками УУНиТ стали 245 человек из КНР.

Ректор Уфимского университета Вадим Захаров отмечает, что такой интерес к нашей стране вдохновляет вуз внедрять новые формы и методы привлечения иностранных абитуриентов.

— Наши студенты и преподаватели проходят в Китае обучение и стажировки, окунаются в атмосферу ведущих вузов КНР. Мы с удовольствием встречаем китайских студентов и молодых ученых по программам двойных дипломов и филологического обмена. В Уфе на базе УУНиТ в межвузовском кампусе открыт Центр китайской культуры и языка. Пример Цзи Суна — лишь малая толика нашего сотрудничества с этой великой страной. И мы продолжим делиться с зарубежными коллегами своим опытом и традициями, — подчеркнул он.

Фото: из архива Цзи Суна.