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Образование
16 Сентября , 10:27

В Башкирии начали подготовку к 60-летию Акмуллинского университета

Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования 60-летия со дня основания Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

В Башкирии начали подготовку к 60-летию Акмуллинского университетаВ Башкирии начали подготовку к 60-летию Акмуллинского университета
В Башкирии начали подготовку к 60-летию Акмуллинского университета

Для организации юбилейных мероприятий создан оргкомитет и утвержден его состав, сообщили в пресс-службе БГПУ им. М. Акмуллы. Председателем назначен исполняющий обязанности руководителя администрации главы РБ Искандер Ахметвалеев, сопредседателем — первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев. Заместитель председателя — ректор вуза Салават Сагитов. В состав комитета вошли министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин, и.о. министра культуры региона Фанур Шайхисламов, председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина, а также представители республиканских органов власти, научного сообщества и медиасферы.

Ректор университета, депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Салават Сагитов отметил: «Акмуллинский университет с момента основания держит высокую планку, являясь ведущим педагогическим вузом Российской Федерации. Вуз трансформируется в соответствии с самыми современными требованиями к инфраструктуре и качеству подготовки педагогических кадров. 60-летие — серьезный рубеж, который позволяет не только оглянуться назад и вспомнить ключевые этапы развития вуза, но и четко обозначить новые цели».

Оргкомитету предстоит разработать и утвердить план мероприятий к юбилею вуза. Контроль за исполнением распоряжения возложен на администрацию главы Республики Башкортостан.

Фото предоставлено пресс-службой БГПУ имени М. Акмуллы.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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