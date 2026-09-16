В Башкирии начали подготовку к 60-летию Акмуллинского университета

Для организации юбилейных мероприятий создан оргкомитет и утвержден его состав, сообщили в пресс-службе БГПУ им. М. Акмуллы. Председателем назначен исполняющий обязанности руководителя администрации главы РБ Искандер Ахметвалеев, сопредседателем — первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев. Заместитель председателя — ректор вуза Салават Сагитов. В состав комитета вошли министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин, и.о. министра культуры региона Фанур Шайхисламов, председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина, а также представители республиканских органов власти, научного сообщества и медиасферы.

Ректор университета, депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Салават Сагитов отметил: «Акмуллинский университет с момента основания держит высокую планку, являясь ведущим педагогическим вузом Российской Федерации. Вуз трансформируется в соответствии с самыми современными требованиями к инфраструктуре и качеству подготовки педагогических кадров. 60-летие — серьезный рубеж, который позволяет не только оглянуться назад и вспомнить ключевые этапы развития вуза, но и четко обозначить новые цели».

Оргкомитету предстоит разработать и утвердить план мероприятий к юбилею вуза. Контроль за исполнением распоряжения возложен на администрацию главы Республики Башкортостан.

Фото предоставлено пресс-службой БГПУ имени М. Акмуллы.