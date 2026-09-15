Мировые учёные-урологи выступили с лекциями перед студентами из Уфы

Перед будущими врачами выступили профессор Александрийского медицинского университета Мустафа Саид (урология чрезвычайных ситуаций), профессор Университета Абуджи Осереман (коммуникации в хирургии, диагностика и лечение рака предстательной железы), а также профессор Университета медицинских наук Сефако Макгато Шинга Мутамбирва (применение ИИ в медицине, онкоурология, андрология). Отдельный блок был посвящен этическим вопросам в работе врача.

Гости отметили высокую вовлеченность уфимских студентов. «Сегодняшняя лекция стала настоящим живым диалогом. Ребята стараются, понимают, несмотря на языковой барьер. Мой совет молодым: активно развивайтесь и прислушивайтесь к наставнику», — поделился Мустафа Саид, для которого визит в Уфу уже не первый.

Профессор Шинга Мутамбирва также подчеркнул особую атмосферу БГМУ: «Меня восхищают трудолюбие и преданность делу местных студентов. Важна идея партнерства — обмен опытом станет шагом в будущее».

Сегодня в БГМУ обучается около пяти тысяч иностранных студентов из 64 стран. Вуз ежегодно организует крупные международные научно-образовательные события, позволяя студентам получать знания напрямую от мировых экспертов. Недавно университет подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Абуджи (Нигерия), а уже в новом учебном году состоится первый межвузовский обмен студентами. Кроме того, делегация БГМУ по приглашению Южноафриканской урологической ассоциации посетила образовательные и медицинские учреждения Кейптауна.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в стране создается сеть современных кампусов. К 2030 году их должно быть 25, а к 2036-му — 40. Башкортостан стал одним из пилотных регионов: первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе открылась в феврале 2024 года. Работа ведется при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба правительства РБ.