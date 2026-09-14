Воспитатель из Башкирии Альбина Шарипова получила звание заслуженного работника

Поводом для столь высокой оценки стал триумф Альбины Илдусовны на V Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы», который проходил с 7 по 11 сентября в Липецке. В этом году за звание лучших боролись 131 педагог из 87 регионов страны — 85 учителей и 46 воспитателей.

Башкирию на престижном состязании представляли два педагога: учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 10 имени Анатолия Хохлова города Уфы Ляйсан Хасанова и воспитатель из Хайбуллинского района Альбина Шарипова.

Имена победителей на торжественной церемонии закрытия объявили министр просвещения России Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Лучшей среди педагогов дошкольных образовательных организаций была признана именно представительница Башкирии.

«Спасибо вам за высокую оценку и признание моего труда. Для меня было большой честью представлять нашу республику на всероссийском уровне. Я надеюсь, что смогла достойно выступить и представить лучшие практики развития родной речи, — обратилась к главе республики Альбина Шарипова на церемонии награждения в ЦУРе. — Радий Фаритович, позвольте выразить вам благодарность от имени всего педагогического состава Башкирии за то, что создаете возможность для изучения родных языков в дошкольных образовательных организациях. Это очень важно».

Фото: скриншот трансляции оперативного совещания в правительстве РБ.