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Образование
14 Сентября , 07:28

Воспитатель из Башкирии Альбина Шарипова получила звание заслуженного работника

Торжественная церемония награждения состоялась на оперативном совещании в правительстве республики. Глава Башкирии Радий Хабиров вручил высокую награду воспитателю детского сада № 3 «Шатлык» села Акъяр Хайбуллинского района Альбине Шариповой. Указом руководителя региона педагогу дошкольного образования присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан».

Воспитатель из Башкирии Альбина Шарипова получила звание заслуженного работникаВоспитатель из Башкирии Альбина Шарипова получила звание заслуженного работника
Воспитатель из Башкирии Альбина Шарипова получила звание заслуженного работника

Поводом для столь высокой оценки стал триумф Альбины Илдусовны на V Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы», который проходил с 7 по 11 сентября в Липецке. В этом году за звание лучших боролись 131 педагог из 87 регионов страны — 85 учителей и 46 воспитателей.

Башкирию на престижном состязании представляли два педагога: учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 10 имени Анатолия Хохлова города Уфы Ляйсан Хасанова и воспитатель из Хайбуллинского района Альбина Шарипова.

Имена победителей на торжественной церемонии закрытия объявили министр просвещения России Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Лучшей среди педагогов дошкольных образовательных организаций была признана именно представительница Башкирии.

«Спасибо вам за высокую оценку и признание моего труда. Для меня было большой честью представлять нашу республику на всероссийском уровне. Я надеюсь, что смогла достойно выступить и представить лучшие практики развития родной речи, — обратилась к главе республики Альбина Шарипова на церемонии награждения в ЦУРе. — Радий Фаритович, позвольте выразить вам благодарность от имени всего педагогического состава Башкирии за то, что создаете возможность для изучения родных языков в дошкольных образовательных организациях. Это очень важно».

Фото: скриншот трансляции оперативного совещания в правительстве РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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