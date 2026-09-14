Коллектив УГНТУ взял Гран-при республиканского конкурса русского костюма

УГНТУ представил коллекцию «Самародина», рассказали в пресс-службе вуза. По словам авторов, она не буквально воспроизводит старинные наряды, а переосмысливает их в современном прочтении. «Традиция продолжает жить, когда мы не только сохраняем ее, но и создаем для нее новое место в современности», — отметили создатели коллекции.

Всего на конкурс поступило 60 заявок от творческих коллективов и отдельных мастеров. Участники представляли 15 районов республики — Бакалинский, Бирский, Белорецкий, Белокатайский, Давлекановский, Дуванский, Ермекеевский, Иглинский, Караидельский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Туймазинский, Уфимский, Чишминский, — а также Нефтекамск, Сибай и Уфу. Общее число участников — около 250 человек.

Мастера соревновались в номинациях «Этнографический костюм», «Сценический костюм», «Современный авторский костюм», «Аксессуары костюма», «Кукла в русском костюме» и «Исследовательская работа».

Ведущий специалист Республиканского центра народного творчества Наталья Кондакова подчеркнула, что название «Маковка» отражает философию проекта: русская культура в Башкирии — живая и теплая традиция, и даже маленькая кисточка пояса становится венцом большого искусства. По ее словам, участники со всей республики доказали, что интерес молодежи к своим корням велик, а народный костюм продолжает вдохновлять современных художников.

В рамках мероприятия гости увидели выставку старинных костюмов русских жителей Башкирии, экспозицию исторических фотографий Уфимской губернии XVIII — начала XX века в аутентичных нарядах, а также посетили интерактивную ярмарку «Город мастеров» с мастер-классами. Кроме того, прошел семинар, посвященный традиционному русскому костюму.

Организаторы конкурса — министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз» в РБ и Региональная общественная организация «Собор русских Башкортостана».

Фото: пресс-служба УГНТУ.