+8 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Образование
14 Сентября , 11:25

Коллектив УГНТУ взял Гран-при республиканского конкурса русского костюма

В Государственном концертном зале «Башкортостан» состоялся I Республиканский конкурс русского костюма «Маковка», приуроченный ко Дню национального костюма народов Республики Башкортостан. Главную награду в номинации «Современный авторский костюм» завоевал студенческий коллектив кафедры «Технологии и конструирования одежды» Уфимского государственного нефтяного технического университета под руководством Натальи Кузнецовой.

Коллектив УГНТУ взял Гран-при республиканского конкурса русского костюмаКоллектив УГНТУ взял Гран-при республиканского конкурса русского костюма
Коллектив УГНТУ взял Гран-при республиканского конкурса русского костюма

УГНТУ представил коллекцию «Самародина», рассказали в пресс-службе вуза. По словам авторов, она не буквально воспроизводит старинные наряды, а переосмысливает их в современном прочтении. «Традиция продолжает жить, когда мы не только сохраняем ее, но и создаем для нее новое место в современности», — отметили создатели коллекции.

Всего на конкурс поступило 60 заявок от творческих коллективов и отдельных мастеров. Участники представляли 15 районов республики — Бакалинский, Бирский, Белорецкий, Белокатайский, Давлекановский, Дуванский, Ермекеевский, Иглинский, Караидельский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Туймазинский, Уфимский, Чишминский, — а также Нефтекамск, Сибай и Уфу. Общее число участников — около 250 человек.

Мастера соревновались в номинациях «Этнографический костюм», «Сценический костюм», «Современный авторский костюм», «Аксессуары костюма», «Кукла в русском костюме» и «Исследовательская работа».

Ведущий специалист Республиканского центра народного творчества Наталья Кондакова подчеркнула, что название «Маковка» отражает философию проекта: русская культура в Башкирии — живая и теплая традиция, и даже маленькая кисточка пояса становится венцом большого искусства. По ее словам, участники со всей республики доказали, что интерес молодежи к своим корням велик, а народный костюм продолжает вдохновлять современных художников.

В рамках мероприятия гости увидели выставку старинных костюмов русских жителей Башкирии, экспозицию исторических фотографий Уфимской губернии XVIII — начала XX века в аутентичных нарядах, а также посетили интерактивную ярмарку «Город мастеров» с мастер-классами. Кроме того, прошел семинар, посвященный традиционному русскому костюму.

Организаторы конкурса — министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз» в РБ и Региональная общественная организация «Собор русских Башкортостана».

Фото: пресс-служба УГНТУ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru