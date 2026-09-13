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Образование
13 Сентября , 04:26

В России открыли линию психологической помощи «Школа доверия»

Школьники, их родители и учителя могут сообщать о любых проблемных ситуациях в образовательных учреждениях, по единому бесплатному номеру 8-800-707-02-01, сообщает пресс-служба минпросвещения Башкирии.

В России открыли линию психологической помощи «Школа доверия»В России открыли линию психологической помощи «Школа доверия»
В России открыли линию психологической помощи «Школа доверия»

Круглосуточная линия психологической помощи предоставляет возможность задать вопрос и получить помощь. Звонки принимают квалифицированные психологи-консультанты, которые оказывают не только психологическую, но и информационную и координационную поддержку. При этом соблюдается принцип конфиденциальности.

Помощь в том числе можно получить по таким вопросам, как адаптация в школе, агрессивное поведение, переживания из-за успеваемости, нежелание ходить на занятия, низкая учебная мотивация, конфликты со сверстниками и взрослыми, сложности в общении родителей со школой, отсутствие друзей, неразделенная любовь.

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Автор:Артур СМОЛОВ
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