В России открыли линию психологической помощи «Школа доверия»

Круглосуточная линия психологической помощи предоставляет возможность задать вопрос и получить помощь. Звонки принимают квалифицированные психологи-консультанты, которые оказывают не только психологическую, но и информационную и координационную поддержку. При этом соблюдается принцип конфиденциальности.

Помощь в том числе можно получить по таким вопросам, как адаптация в школе, агрессивное поведение, переживания из-за успеваемости, нежелание ходить на занятия, низкая учебная мотивация, конфликты со сверстниками и взрослыми, сложности в общении родителей со школой, отсутствие друзей, неразделенная любовь.

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