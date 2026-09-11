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Образование
11 Сентября , 18:16

Радий Хабиров поздравил педагогов Башкирии с победой во всероссийском конкурсе

Глава республики Радий Хабиров назвал победу наших педагогов во Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» поводом для гордости.

Радий Хабиров поздравил педагогов Башкирии с победой во всероссийском конкурсеРадий Хабиров поздравил педагогов Башкирии с победой во всероссийском конкурсе
Радий Хабиров поздравил педагогов Башкирии с победой во всероссийском конкурсе

Альбина Шарипова из детского сада № 3 «Шатлык» села Акъяр Хайбуллинского района стала первой среди 46 воспитателей дошкольных образовательных организаций со всей страны.

В этом садике Альбина Илдусовна работает с 2013 года. Свою профессию она считает настоящим призванием. Еще Альбина Шарипова — многодетная мама, вместе с мужем она растит трех замечательных детей.

В этом же конкурсе в номинации «За преемственность поколений» победила еще одна участница из республики — учитель башкирского языка и литературы центра образования № 10 Уфы Ляйсан Хасанова.

«Поздравляю педагогов с этим успехом!» — написал руководитель региона.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.

Радий Хабиров поздравил педагогов Башкирии с победой во всероссийском конкурсе
Радий Хабиров поздравил педагогов Башкирии с победой во всероссийском конкурсе
Радий Хабиров поздравил педагогов Башкирии с победой во всероссийском конкурсе
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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