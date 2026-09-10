Сразу два вуза Башкирии организуют Всероссийскую олимпиаду «Я — профессионал»

В новом сезоне участникам доступно 68 направлений — от инженерии и естественных наук до медицины, образования, предпринимательства и цифровых технологий. Помимо состязаний, предусмотрены карьерные мероприятия, программы развития, знакомство с представителями компаний и возможность получить опыт, необходимый для профессионального роста. За время организации УУНиТ направления «Математическое моделирование» в олимпиаде приняли участие около 10 000 человек, а по итогам прошлого сезона — почти 2000 студентов из 65 регионов страны, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина отметила: «То, что Уфимский университет науки и технологий уже седьмой год подряд становится организатором федерального трека „Математическое моделирование“ в рамках олимпиады „Я — профессионал“, — это закономерный результат планомерной работы. Мы последовательно выстраиваем в республике экосистему, где студенческая наука не замыкается на аудиторных задачах, а напрямую работает на реальный сектор экономики. Цифра в 10 000 участников за все время говорит сама за себя: молодежь видит в этом проекте прямой социальный лифт».

Ректор УУНиТ Вадим Захаров рассказал, что задания носят практико-ориентированный характер и разрабатываются с партнерами — филиалом ООО «РН-ГИР» в Уфе — БашНИПИнефть и ООО «Системные решения». «Студенты Уфимского университета проявляют интерес практически ко всем направлениям олимпиады. По итогам прошлого сезона помимо „Математического моделирования“ они активно выбирали „Социологию“, „Географию“, „Искусственный интеллект“, „Рекламу и связи с общественностью“, „Математику“ и „Программирование и информационные технологии“», — добавил он.

Для УГНТУ участие в олимпиаде в качестве организатора — новый опыт. Ректор вуза Олег Баулин подчеркнул, что университет победил в конкурсе на право проведения олимпиады по направлению «Химическая технология» не случайно: «Уже много лет университет совместно с компанией „Башнефть“ (входит в структуру „Роснефти“) проводит свою олимпиаду по химической технологии, в которой ежегодно участвуют несколько сотен студентов из нескольких десятков вузов. Мы будем рады принять у нас участников олимпиады „Я — профессионал“ из всех регионов страны. Студенческие олимпиады — это очень важное образовательное мероприятие, которое позволяет ребятам выйти из привычного учебного процесса и испытать себя в новых условиях. Это всегда способствует личностному и профессиональному росту, особенно когда речь идет о таких крупных проектах, как „Я — профессионал“. Поэтому призываю всех студентов принять участие в олимпиаде и желаю успеха каждому».

Победители олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, возможность пройти стажировку и начать карьеру в крупной российской компании. Медалистов ждут денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей. Подать заявку на участие можно до 11 ноября на официальном сайте проекта, где размещена вся актуальная информация.

Олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» (нацпроект «Молодежь и дети»), который реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 таких студгородков, 24 из них уже проектируются и строятся. Башкортостан стал одним из пилотных регионов, где реализуется этот федеральный проект.

Фото: пресс-служба правительства РБ.