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Образование
9 Сентября , 11:47

Нияз Фазылов: Университеты Башкирии — в десятке лучших!

В Башкирии сегодня завершился IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов». Третье место в нем заняла команда Уфимского университета науки и технологий, шестое — студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета. Успех ребят прокомментировал министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Нияз Фазылов: Университеты Башкирии — в десятке лучших!Нияз Фазылов: Университеты Башкирии — в десятке лучших!
Нияз Фазылов: Университеты Башкирии — в десятке лучших!

— Отрадно, что университеты республики — в числе лучших, — подчеркнул Нияз Фазылов. — В первую десятку попали также представители Беларуси и Зимбабве. Нам очень приятно, что команды из других стран тоже достойно боролись за победу. А самое главное, что все эти дни за ходом чемпионата внимательно следили представители крупных предприятий и спонсоров. Они, можно сказать, занимались поиском своих будущих сотрудников. Многим из сегодняшних участников они уже предложили пройти стажировку.

Во время церемонии закрытия «ГеоВызова» Нияз Фазылов поблагодарил представителей Роснедр за поддержку и выбор Башкирии в качестве площадки для чемпионата, а также всех участников, руководителей команд, ректоров вузов, судей и волонтеров.

Напомним, что IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» проходил в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фото: Андрей СТАРОСТИН.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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