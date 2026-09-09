Нияз Фазылов: Университеты Башкирии — в десятке лучших!

— Отрадно, что университеты республики — в числе лучших, — подчеркнул Нияз Фазылов. — В первую десятку попали также представители Беларуси и Зимбабве. Нам очень приятно, что команды из других стран тоже достойно боролись за победу. А самое главное, что все эти дни за ходом чемпионата внимательно следили представители крупных предприятий и спонсоров. Они, можно сказать, занимались поиском своих будущих сотрудников. Многим из сегодняшних участников они уже предложили пройти стажировку.

Во время церемонии закрытия «ГеоВызова» Нияз Фазылов поблагодарил представителей Роснедр за поддержку и выбор Башкирии в качестве площадки для чемпионата, а также всех участников, руководителей команд, ректоров вузов, судей и волонтеров.

Напомним, что IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» проходил в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фото: Андрей СТАРОСТИН.