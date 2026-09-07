Главное здание межвузовского кампуса Уфы примет студентов уже в декабре

По словам главы кабмина, на сегодняшний день строительная готовность объекта высока: все монолитные работы полностью завершены. В активной фазе находится остекление фасадов башен «Дельта-1» и «Дельта-2», параллельно ведутся работы и на остальных корпусах. Одновременно с этим подрядные организации приступили к внутренней отделке и прокладке инженерных сетей.

Благоустройство прилегающей территории планируется закончить к 30 сентября. Ключевая задача, поставленная перед строителями, — сдать кампус в эксплуатацию в декабре текущего года. Объект должен быть передан с полной готовностью: с установленной мебелью и необходимым оборудованием. Андрей Назаров отметил высокую динамику работ: ежедневно на стройплощадке трудятся более тысячи специалистов.

«Еще недавно здесь был только проект. Сегодня он уже меняет силуэт Уфы. И совсем скоро станет пространством, где наши студенты будут не только учиться, но и жить, заниматься наукой, создавать новые проекты и работать вместе», — подчеркнул Андрей Назаров.

Фото: скриншот видео со страницы Андрея Назарова в Максе.