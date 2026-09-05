Глава Башкирии поздравил первокурсников с началом «важного этапа в жизни»

Во Дворце борьбы вчера собрались более 5 тысяч студентов. Молодые, яркие, позитивные. «Мы очень ценим вас и относимся к вам с огромным уважением. Молодые, яркие, позитивные — будущее нашей республики. Самая лучшая наша молодежь!

Студенчество — очень добрая и светлая пора в жизни. Поэтому желаю всем ребятам провести его правильно: учиться, набираться знаний и навыков, которые пригодятся в дальнейшей работе. Не опускать руки, когда что-то не получается, и находить в себе силы идти вперед. И конечно, дружить, влюбляться и жить полной жизнью», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к первокурсникам.

Фото: Динар КАЛИМУЛЛИН.