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Образование
4 Сентября , 10:23

В Уфе в лицее № 62 открылся новый медицинский класс БГМУ

Новый класс стал частью образовательной сети Башкирского государственного медицинского университета. Теперь 25 десятиклассников будут постигать азы врачебного искусства не только по учебникам, но и с помощью высокотехнологичного оборудования, а также под личным наставничеством ведущих профессоров вуза.

В Уфе в лицее № 62 открылся новый медицинский класс БГМУВ Уфе в лицее № 62 открылся новый медицинский класс БГМУ
В Уфе в лицее № 62 открылся новый медицинский класс БГМУ

Торжественное событие объединило руководство вуза, педагогов и школьников. Соглашение о сотрудничестве подписали ректор БГМУ, академик РАН Валентин Павлов и директор лицея № 62 имени В.М. Комарова Наталья Филичкина, сообщили в пресс-службе вуза.

Для Валентина Николаевича этот день вдвойне символичен — он сам является выпускником 62-го лицея.

«Сегодня образование в республике меняется стремительно, и мой родной лицей — яркий пример этого движения вперед. Новый класс оснащен по последнему слову техники, но наша цель не просто техника. Мы хотим, чтобы ребята поняли: современная медицина — это высокие технологии, биоинформатика, молекулярная генетика и дизайн новых молекул. Даже если они не станут практикующими врачами, знания в сфере наук о жизни сделают их востребованными специалистами. Я уверен, что через несколько лет именно эти ребята совершат настоящие научные прорывы», — поделился ректор.

Для лицеистов разработана насыщенная программа. В дистанционном формате под руководством преподавателей университета ребята будут углубленно изучать химию, физику, биологию и генетику. Однако главная «изюминка» проекта — это практика. Будущие абитуриенты познакомятся с работой Симуляционного центра, побывают в научных лабораториях и музее анатомии.

Директор лицея Наталья Филичкина отметила:

«Мы давно шли к этому событию. Сотрудничество с медуниверситетом — это огромный плюс для наших детей. Мы надеемся, что как можно больше выпускников этого класса выберут БГМУ и останутся работать в системе здравоохранения республики».

Стоит отметить, что проект «Медицинский класс в уфимской школе» набирает обороты. Сейчас в столице республики уже функционирует 18 таких классов в 11 учебных заведениях. В масштабах всего региона проект «Павловские (малые) медицинские классы» объединяет более 1500 школьников и охватывает 54 района Башкирии.

Для самих учеников открытие класса — это шанс приблизиться к мечте.

«Я очень рада, что теперь смогу не просто учить теорию, но и практиковаться, узнавать профессию изнутри. Это мой шанс стать настоящим врачом», — поделилась эмоциями десятиклассница Елизавета.

В честь открытия университет передал лицею интерактивную панель, которая станет незаменимым помощником в освоении сложных медицинских дисциплин. В БГМУ подчеркивают:  выпускники профильных классов сдают ЕГЭ на высокие баллы и успешно поступают в вуз, а это значит, что преемственность «школа—университет» работает на благо будущего здравоохранения Башкирии.

Фото: пресс-служба БГМУ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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