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Образование
3 Сентября , 08:10

В Башкирии школьников научат работать с ИИ

Крупнейшая ИТ-компания России бесплатно научит школьников Башкирии создавать ИИ-агентов и программировать с нейросетями, сообщает пресс-служба правительства республики.

Изучить основы искусственного интеллекта и его применение на практике школьники и студенты колледжей Башкирии смогут в наступившем учебном году на трех новых программах Яндекс Лицея.

«Обучение школьников и студентов навыкам работы с искусственным интеллектом — ключевой шаг в подготовке кадров для цифровой экономики. Такие проекты, как программы Яндекс Лицея, помогают ребятам не только осваивать современные инструменты, но и уже сегодня создавать реальные технологические решения», - считает министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Очный курс «Введение в ИИ» рассчитан на учеников, которые только начинают программировать, здесь за три месяца участники познакомятся с принципами работы языковых моделей. Поступить на программу можно в любом из 150 городов, где работает площадка Лицея.

Курс «ИИ в робототехнике» запустится на 50 площадках страны — для занятий каждая из них получит по пять учебных роботов-доставщиков. За год обучения ребята перейдут в общении с ними на «ты». В Башкирии пройти занятия можно в Республиканском инженерном лицее-интернате.

Для тех, кто уже уверенно программирует на Python, Лицей запускает онлайн-обучение «Разработка ИИ-агентов». За три месяца участники изучат принципы создания таких систем, разберутся, как устроены агенты и как они работают. Кроме того, в годовых программах Яндекс Лицея появятся занятия по работе с искусственным интеллектом.

В Башкирии обучение проходит на следующих площадках:

— ИИ в робототехнике: Республиканский инженерный лицей-интернат в Уфе.

— Программы по Python: центр развития ребенка «Супермалыш» в Уфе, Республиканский инженерный лицей-интернат в Уфе, Стерлитамакский филиал УУНиТ, БРГИ № 1 в Уфе, ДО «ДДиЮТ» в Октябрьском, УГНТУ в Уфе.

— Введение в ИИ: Республиканский инженерный лицей-интернат в Уфе, «ДДиЮТ» в Октябрьском.

Набор на программы уже идет. Узнать даты поступления и подать заявку можно на сайте проекта.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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