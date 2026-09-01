Эксперт: Башкирия целенаправленно улучшает инфраструктуру системы образования

— В День знаний, в первый день, когда тысяча школьников садятся за парты, хочется сказать, что в республике действительно многое делается для улучшения образовательной инфраструктуры. К таким примерам можно отнести строительство и запуск новой школы №88 в Уфе, — подчеркнула Ирина Бесчаскина. — Ее давно ждали жители микрорайона Глумилино-2, где очень много новостроек, много молодых семей с детьми. Дети отчаянно нуждались в улучшении условий для получения знаний. Сегодня эта школа приняла огромное количество учеников. Мы увидели, как целенаправленно республика с помощью федеральной поддержки создает лучшие условия для своих маленьких жителей. В новой школе есть и стоматологический кабинет, и классы с разной направленностью — агроклассы, IT-классы, огромное количество студий и кружков. Родители по достоинству оценили этот подарок. Потому что здесь безопасно и не нужно после работы куда-то везти ребенка в секции. В стенах одной школы ребенок сможет получить и полноценное дополнительное образование.

Строятся детские сады, школы и студенческие кампусы, ремонтируются общежития колледжей и университетов, улучшается техническая оснащенность образовательных учреждений. Все это работает на решение кадровых задач, развитие экономики в будущем, отмечает эксперт.

Напомним, что в День знаний маршрут главы Башкирии Радия Хабирова в Уфе объединил общее, среднее профессиональное и высшее образование. Руководитель республики посетил Центр образования № 40 имени Героя Российской Федерации Максима Серафимова, Уфимский топливно-энергетический колледж и обновленное общежитие № 1 Башкирского государственного медицинского университета.

На каждом объекте основными темами стали качество образовательной среды, безопасность, практическая подготовка и создание условий для закрепления молодежи в республике. Радий Хабиров пообщался со школьниками и их родителями, педагогами, мастерами производственного обучения и студентами.

Открытие нового корпуса школы №88 на 1255 мест в микрорайоне Глумилино-2 в Уфе состоялось 29 августа с участием президента Владимира Путина в режиме видеоконференцсвязи.

Фото: пресс-служба главы РБ.