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Образование
31 Августа , 10:11

Вузы Башкортостана открыли 25 новых образовательных программ

В 2026 году вузы Башкортостана открыли 25 новых образовательных программ с плановым приемом более 400 мест, сообщила председатель Госкомитета республики по науке и высшему образованию Светлана Мустафина на оперативном заседании правительства РБ.

Вузы Башкортостана открыли 25 новых образовательных программВузы Башкортостана открыли 25 новых образовательных программ
Вузы Башкортостана открыли 25 новых образовательных программ

Вузы республики продолжают расширять перечень образовательных программ, ориентируясь на запросы рынка труда и международное сотрудничество. В рамках международного сотрудничества Уфимский университет науки и технологий совместно с китайским Университетом Чанчжоу открыл 4 программы бакалавриата с выдачей двойных дипломов.

УГНТУ также реализует совместную с Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом программу «Цифровые и сервисные технологии при эксплуатации нефтегазового оборудования».

Активно развивается и федеральное направление. УУНиТ уже второй год участвует в проекте «ТОП-ИТ» (подготовка ТОП-специалистов в сфере информационных технологий). С 2026 года к нему присоединился УГНТУ, получивший грант на открытие данной программы.

Башкирский государственный педагогический университет с этого года запускает 6 программ с присвоением дополнительной квалификации.

Фото: скриншот видео.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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