Вузы Башкортостана открыли 25 новых образовательных программ

Вузы республики продолжают расширять перечень образовательных программ, ориентируясь на запросы рынка труда и международное сотрудничество. В рамках международного сотрудничества Уфимский университет науки и технологий совместно с китайским Университетом Чанчжоу открыл 4 программы бакалавриата с выдачей двойных дипломов.

УГНТУ также реализует совместную с Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом программу «Цифровые и сервисные технологии при эксплуатации нефтегазового оборудования».

Активно развивается и федеральное направление. УУНиТ уже второй год участвует в проекте «ТОП-ИТ» (подготовка ТОП-специалистов в сфере информационных технологий). С 2026 года к нему присоединился УГНТУ, получивший грант на открытие данной программы.

Башкирский государственный педагогический университет с этого года запускает 6 программ с присвоением дополнительной квалификации.

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