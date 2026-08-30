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30 Августа , 07:32

В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении

С 1 сентября в Башкирии заработает новое мобильное приложение «Моя школа. Дневник».

В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложенииВ Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении
В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении

Как сообщают в пресс-службе министерства просвещения республики, с помощью приложения помощью можно будет быстро узнать, как учится ваш ребенок, как он посещает школу, что ему задали.

«Чтобы получить доступ к платформе, установите официальное мобильное приложение на ваш телефон. Программное обеспечение можно скачать в российских магазинах приложений RuStore, AppStore, AppGallery», - отметили в ведомстве.

В министерстве создали серию карточек, показывающих алгоритм действий для авторизации в приложении.

Иллюстрации: пресс-служба Минпроса РБ.

В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении
В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении
В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении
В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении
В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении
В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении
В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении
В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении
В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении
В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении
В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении
Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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