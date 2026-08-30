В Башкирии рассказали, как узнать об оценках детей в новом мобильном приложении

Как сообщают в пресс-службе министерства просвещения республики, с помощью приложения помощью можно будет быстро узнать, как учится ваш ребенок, как он посещает школу, что ему задали.

«Чтобы получить доступ к платформе, установите официальное мобильное приложение на ваш телефон. Программное обеспечение можно скачать в российских магазинах приложений RuStore, AppStore, AppGallery», - отметили в ведомстве.

В министерстве создали серию карточек, показывающих алгоритм действий для авторизации в приложении.

Иллюстрации: пресс-служба Минпроса РБ.