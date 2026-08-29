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Образование
29 Августа , 13:29

Владимир Путин и Радий Хабиров открыли новую школу в Уфе

Новое образовательное учреждение заработало в Глумилино-2, сообщил в своих соцсетях глава Башкирии.

Владимир Путин и Радий Хабиров открыли новую школу в УфеВладимир Путин и Радий Хабиров открыли новую школу в Уфе
Владимир Путин и Радий Хабиров открыли новую школу в Уфе

Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина за поддержку сферы образования и за внимание, которое он оказывает республике и ее жителям.

Открывшаяся школа – современная и хорошая, из разряда школ XXI века, отметил в своем выступлении глава региона. Он также добавил, что в республике таких школ достаточно, ведь красивые учреждения образования появляются в разных  уголках Башкортостана.

Радий Хабиров пригласил Владимира Путина на открытие Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, который также строится при поддержке главы государства.

Видео со страницы MAX Радия Хабирова

Автор:Артур СМОЛОВ
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