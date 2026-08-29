Владимир Путин и Радий Хабиров открыли новую школу в Уфе

Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина за поддержку сферы образования и за внимание, которое он оказывает республике и ее жителям.

Открывшаяся школа – современная и хорошая, из разряда школ XXI века, отметил в своем выступлении глава региона. Он также добавил, что в республике таких школ достаточно, ведь красивые учреждения образования появляются в разных уголках Башкортостана.

Радий Хабиров пригласил Владимира Путина на открытие Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, который также строится при поддержке главы государства.

Видео со страницы MAX Радия Хабирова