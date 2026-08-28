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Образование
28 Августа , 04:42

В Уфу на IV Международный чемпионат «ГеоВызов» начали съезжаться участники

Сегодня в столице Башкирии начался геологический турнир – IV Международный чемпионат «ГеоВызов». Мероприятие, которое продлится до 9 сентября, собрало более 300 студентов из 19 регионов России и 13 стран мира. Первыми на башкирскую землю прибыли делегации из Узбекистана и Мексики – их встретили с традиционным радушием и национальными угощениями.

В Уфу на IV Международный чемпионат «ГеоВызов» начали съезжаться участникиВ Уфу на IV Международный чемпионат «ГеоВызов» начали съезжаться участники
В Уфу на IV Международный чемпионат «ГеоВызов» начали съезжаться участники

Гости из Узбекистана приехали обновленным составом, полные решимости: многие уже участвовали в российских олимпиадах и чувствуют себя в Башкирии почти как дома. А для мексиканской сборной из города Фреснильо (где расположен крупнейший в мире серебряный рудник) этот чемпионат стал дебютом – они ждали поездки с большим нетерпением, сообщили в пресс-службе минэкологии Башкирии.

Всего в соревнованиях примут участие 40 команд – от Москвы и Санкт-Петербурга до Сахалина и Донбасса. Среди зарубежных гостей – представители Китая, Ирана, Алжира, стран Африки, Ближнего Востока и СНГ. Башкирию на чемпионате представят команды Уфимского университета науки и технологий, УГНТУ, Октябрьского нефтяного колледжа и Акъярского горного колледжа.

Участников ждут 12 сложных этапов, где им предстоит блеснуть профессиональными знаниями. Главный приз – стажировка на ведущих геологических предприятиях республики и России.

Министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов отметил: «Башкортостан – уникальная геологическая территория, где соседствуют древнейшие и молодые породы, а недра хранят огромный потенциал. Но ключевое – это связь поколений и мост между талантливой молодежью со всего мира и работодателями, что становится фундаментом успешной карьеры».

Организаторами чемпионата выступают Роснедра и правительство Республики Башкортостан. Геология сегодня переживает активный подъем: республика известна первыми в России «золотыми гвоздями», сотрудничеством с ЮНЕСКО и богатейшим разнообразием пород. На ближайшие две недели Уфа превращается в мировую столицу геологической науки – торжественное закрытие и награждение победителей состоятся 9 сентября.

Фото: пресс-служба минэкологии РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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