Физик и лирик: первокурсник из Ишимбая выбрал «Крылья Ростеха»

Вчерашний одиннадцатиклассник с почти идеальным аттестатом (средний балл — 4,95) мог выбрать любой вуз, но остановился на специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» в УУНиТ, рассказали в пресс-службе вуза. Решающую роль сыграло практико-ориентированное обучение.

— Физика и математика всегда были моей страстью, но важно, чтобы знания сразу применялись в деле. Когда представители завода рассказали о «Крыльях Ростеха», я понял: это шанс не просто получить диплом, а с первых курсов увидеть реальные цеха и станки, — поделился Виктор.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отметил, что такие ребята — основа технологического суверенитета страны. Программа строится по индивидуальным траекториям, где теория плотно переплетается с практикой. В итоге выпускник приходит на завод не стажером, а готовым специалистом.

Интересно, что Виктор станет первым в своей семье студентом УУНиТ. Родители полностью поддержали его выбор, зная о давней любви сына к технике. Однако инженерное будущее не мешает молодому человеку оставаться творческой личностью. В свободное от учебы время он играет на саксофоне, фортепиано, бас-гитаре и даже деревянной флейте.

— Уверен, что баланс между «физикой» и «лирикой» помогает мыслить шире. В конструировании двигателей тоже нужно творчество, — улыбается студент.

Представители ОДК-УМПО отмечают, что сегодня по двум направлениям подготовки в рамках трека обучаются 168 студентов. Им гарантированы наставничество, доплаты от предприятия и, что самое важное, трудоустройство. Как подчеркнул заместитель гендиректора по персоналу Вадим Усачев, цель программы — оставить талантливую молодежь в родном регионе, дать ей любимое дело и возможность строить карьеру в высокотехнологичной отрасли.

Фото: пресс-служба УУНиТ.