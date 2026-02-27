0 °С
27 Февраля , 10:54

Трое студентов Уфимского университета стали стипендиатами президента РФ

В новом учебном году сразу три представителя УУНиТ: будущий авиастроитель, химик и специалист в области инфокоммуникаций, - удостоены грантов президента Российской Федерации.

По итогам индивидуального отбора президентские гранты назначены первокурсникам Илье Ермилову (факультет авиационных двигателей, энергетики и транспорта) и Кириллу Самигуллину (Институт химии и защиты в чрезвычайных ситуациях). Основанием для поощрения стали их победы на Всероссийской олимпиаде школьников: Илья отличился по основам безопасности и защиты Родины, а Кирилл — по химии, рассказали в пресс-службе УУНиТ.

В числе награжденных также магистрантка Института электротехнического инжиниринга Вера Антипова. Девушка получила грантовое признание благодаря успешной научной работе и триумфу на Всероссийской олимпиаде студентов «Я — профессионал», где она завоевала золотую медаль в направлении «Электроника, радиотехника и системы связи».

Для студентов такая поддержка стала не только финансовым подспорьем, но и стимулом для дальнейшего развития.

— Я очень рад, что есть такая поддержка. Появилось желание искать себя в других направлениях, сейчас я задумываюсь о совмещении научной деятельности с творческой. Грант президента РФ — отличная возможность заниматься любимым делом, не задумываясь о работе, — поделился эмоциями первокурсник Илья Ермилов.

Размер президентского гранта составляет 40 тысяч рублей ежемесячно и будет выплачиваться студентам вплоть до окончания вуза. Однако условие сохранения выплаты — ежегодное подтверждение высоких академических и научных результатов.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отметил, что успех студентов закономерен и вписывается в стратегию вуза по подготовке элитных кадров для страны.

— Уфимский университет науки и технологий — это выбор одаренных и талантливых, амбициозных и трудолюбивых студентов. В эту альма-матер приходят не только получить качественное образование, но и обрести успешный старт в отечественную науку. Большую поддержку начинающие исследователи получают благодаря грантам президента РФ. В прошлом учебном году в УУНиТ было трое грантообладателей, в этом году их такое же количество. Делая сегодня ставку на своевременную поддержку прогрессивной молодежи, президентская помощь формирует независимость нашей страны в промышленной и технологичной сферах, — прокомментировал ректор.

Стоит отметить, что Уфимский университет продолжает удерживать позиции ведущего вуза региона, привлекающего талантливую молодежь. Все трое стипендиатов уже зарекомендовали себя как будущие профессионалы, способные внести вклад в развитие отечественной промышленности и науки.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
