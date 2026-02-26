Глава Башкирии обсудил с педагогами меры антитеррористической безопасности

Открывая встречу, руководитель региона подчеркнул озабоченность ситуацией, складывающейся в учебных заведениях страны.

— Мы крайне обеспокоены тем, что происходит в учебных заведениях нашей страны. От террористических проявлений страдают педагоги и учащиеся. И наша задача — подумать над тем, что мы можем в этой связи предпринять, чтобы защитить наших детей, — заявил Радий Хабиров.

Главным инструментом усиления безопасности станет реализация указа, подписанного руководителем республики. Документ направлен на введение дополнительных мер по защите школ и предполагает выделение средств на профессиональную охрану.

— На первом этапе мы охватим учебные заведения Уфы, где будут работать профессиональные охранные организации. В дальнейшем проанализируем ситуацию и в других крупных городах Башкортостана, — отметил Радий Хабиров.

Особое внимание на встрече было уделено роли школьных психологов и заместителей директоров по воспитательной работе. По словам главы региона, критически важно уйти от формального подхода и наладить системное выявление учащихся группы риска.

— Мы четко определили ряд системных проблем, которые существуют в этой части. Это прежде всего формальный подход и сокрытие фактов таких проявлений. Поэтому нельзя скрывать ситуации, которые могут привести к тяжелым последствиям. Когда вы открыто говорите о деструктивном поведении молодежи, то вы — наши соратники, и мы вместе начинаем решать сложные вопросы, — подчеркнул Радий Хабиров.

Для повышения эффективности этой работы с 1 марта заместители директоров по воспитательной работе начнут получать дополнительные выплаты. Как пояснил руководитель республики, это позволит педагогам сосредоточиться на мониторинге психологического климата в школах. Соответствующий указ будет подписан отдельно.

Кроме того, на региональном уровне примут комплекс мер по поддержке и обучению специалистов. Планируется организовать регулярные курсы повышения квалификации для заместителей директоров, а при Республиканском центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи будет создано специализированное антикризисное подразделение для оказания поддержки школьным психологам.

— Вы, уважаемые коллеги, несете ответственность за наших детей. Поэтому прошу вас максимально серьезно отнестись к своим обязанностям. Времени на раскачку у нас нет, — резюмировал итоги встречи Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба главы РБ.