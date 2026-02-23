Студент УУНиТ рассказал, как совмещает обучение с мечтой стать военным

В числе тех, кто сегодня с гордостью носит форму — четверокурсник Захар Скоморохин. Молодой человек приехал в Уфу из Бийского района Алтайского края. Окончив обычную сельскую школу, Захар долго выбирал вуз для поступления. Несколько визитов в столицу Башкирии произвели на него сильное впечатление, но решающим фактором стала уникальная образовательная программа УУНиТ. Сегодня Захар осваивает специальность «Системы управления летательными аппаратами» на гражданской кафедре и параллельно проходит подготовку в Военном учебном центре по программе кадровых офицеров.

«Сочетание гражданской и военной специальностей оказалось не таким сложным, тем более что они перекликаются, — делится курсант. — Несмотря на некоторые трудности, процесс обучения идет успешно. Мне нравится осваивать новые знания как в гражданской, так и в военной сферах. В каждой из них есть свои особенности и нюансы, разбираться в которых очень увлекательно».

По словам студента, именно Военный учебный центр помог осуществиться его детской мечте стать военным. Возможность служить Родине стала для него не просто долгом, а осознанным выбором.

Летом студенты ВУЦ прошли войсковые сборы в Алкино. Для Захара и его товарищей это стало серьезной проверкой на прочность. Принятие военной присяги он называет самым важным шагом в своей жизни.

«Я нисколько не жалею о том, что поступил в ВУЦ, и очень благодарен нашим офицерам-преподавателям за их бесценные знания и опыт, которые пригодятся мне на службе», — подчеркнул курсант.

Несмотря на насыщенный график, молодой человек успевает заниматься саморазвитием. Первые три года учебы он посвящал свободное время спортивному туризму, а сейчас увлекся проектированием и моделированием в электронике. В Уфимском университете науки и технологий уверены: такие специалисты, как Захар, совмещающие глубокие инженерные знания с офицерской выучкой, сегодня особенно востребованы для обороноспособности и технологического суверенитета страны.

Фото: пресс-служба УУНиТ.