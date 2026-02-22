0 °С
Школьники Башкирии отличились в Национальной олимпиаде по ядерным технологиям

Трое лицеистов из Башкирского лицея-интерната № 3 и ученик школы № 33 имени Суханова (все — Стерлитамак) заняли призовые места в финале Национальной технологической олимпиады по профилю «Ядерные технологии».

Участники олимпиады моделировали виртуальные ядерные реакторы, диагностировали сбои, обеспечивая их штатную работу — анализировали параметры топлива, теплообменников и систем управления.

Пришлось башкирским лицеистам и школьникам — это Шамиль Зарипов, Радмир Уразгильдин, Дамир Уляев, Данияр Ахметшин — преодолеть и предметный тур по физике и информатике.

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ сообщили, что призеры олимпиады имеют льготы при поступлении в вузы и сто баллов за ЕГЭ по профильным предметам.

Фото: пресс-служба Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
