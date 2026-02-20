Студенты и преподаватели УГНТУ отметили китайский Новый год

Это у нас, в России, Новый год — традиционно зимнее торжество. В Китае это праздник весны, тепла и процветания. И в самом деле там сейчас уже совсем тепло, зеленеют деревья и распускаются благоухающие цветы сакуры.

Кстати, китайский Новый год, привязанный к Лунному календарю, имеет «плавающую» дату. В этом году он выпал на 16 февраля, что совпало с началом Масленичной недели в России. Очень символично! Ведь Масленица в нашей традиции — это тоже зазывание весны.

Праздник на кафедре МОИВ не обошелся без уроженцев Китая: в гости к коллегам из УГНТУ пришли студенты, обучающиеся в Уфимском государственном институте искусств. Они прочитали стихи китайских поэтов на русском и родном языках. Кстати, русская поэзия тоже для них оказалась не чужда.

— Я очень люблю русские стихи, например, «Хорошее отношение к лошадям» Владимира Маяковского. Ведь и сейчас Год Лошади! — поделился с нашим корреспондентом магистрант-будущий дизайнер УГИИ Лю Цзяци. — И очень люблю балет «Щелкунчик» — посмотрел его в разных постановках.

А еще Лю Цзяци приехал в Россию, очарованный русской живописью и архитектурой. До Уфы побывал в нескольких городах нашей страны: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке. Но там, признается студент, бешеный темп жизнь, люди все время куда-то спешат. Хотелось чего-то более размеренного, и Уфа ему вполне подошла. А будучи родом из города Хуньчунь, что на севере Китая, Лю Цзяци не испугался русских морозов. Говорит, погода почти как на родине.

— Приятно, что наш праздник сегодня отмечают в Уфе. Очень хорошая атмосфера! — поделился впечатлениями студент.

Главными участниками восточного праздника стали, конечно, студенты МОИВ. Для них погружение в культуру — не прихоть, но необходимый шаг к изучению мировоззрения, философии и психологии будущих деловых партнеров.

— Я сам провел в Китае 13 лет, и понимаю, что знания языка недостаточно. Чтобы добраться до сердца твоего оппонента, нужно знать культуру народов юго-азиатского региона, образ мышления местных жителей, — прокомментировал старший преподаватель кафедры МОИВ, руководитель Российско-китайского информационно-аналитического и культурного центра Шамиль Батыршин. — Именно из-за незнания этих моментов россияне порой не могут вести бизнес со своими коллегами-иностранцами. Взять, например, тот же Новый год: китайские предприниматели в этот день бросают все свои дела и уезжают к родственникам. Для них это очень домашний праздник.

Такие знания точно пригодятся, например, третьекурснику Азату Шигаеву, который после окончания УГНТУ планирует переехать в Китай и помогать развиваться там российскому бизнесу. Молодой человек рассказал, что китайский язык начал изучать в четвертом классе под влиянием отца.

— У него очень развито стратегическое мышление, и он уже тогда был уверен, что будущее России связано с Китаем. И не прогадал, — поделился студент. — Я доверился отцу и стал изучать язык, культуру и политику Китая индивидуально. А когда поступил на кафедру МОИВ в УГНТУ, укрепил и углубил эти знания благодаря нашим преподавателям.

Как рассказала доктор исторических наук, профессор, завкафедрой МОИВ Светлана Галиуллина, студенты кафедры могут обучаться по трем направлениям: «Востоковедение и африканистика», «Международные отношения с профилем энергетическая дипломатия» и «Зарубежное регионоведение». Ребята на углубленном уровне изучают английский язык, а также китайский или арабский — по выбору. Причем, трижды в год они ездят на языковые стажировки и в творческие поездки в зарубежные страны. А чтобы лучше постигать тонкости восточных языков, ребята организовали языковой разговорный клуб, в котором участвуют и иностранные студенты. Китайцы помогают нашим освоить премудрости своего языка, и наоборот.

Большой подмогой для них стал и Российско-китайский информационно-аналитический и культурный центр при кафедре. Здесь ежегодно проводят культурные, социальные и просветительские мероприятия, связанные и с Китаем, и с Россией во взаимодействии с юго-азиатским регионом. Например, в прошлом году прошло торжество, посвященное нашим соотечественникам, освобождавшим Китай от милитаристской Японии. Одним из таким героев, кстати, был знаменитый генерал Минигали Шаймуратов.

Ну а нынешний праздник весны в Уфе удался: гости не только полюбовались культурой Поднебесной со стороны, но и прочувствовали ее изнутри — через поэзию, философию чайной церемонии и живое общение. Такие встречи на кафедре МОИВ давно перестали быть просто данью традиции: это важный мост для взаимопонимания между будущими специалистами двух стран. И судя по энтузиазму студентов и гостей, у российско-китайской дружбы — большое будущее.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.