В УГНТУ обучили первый поток управленческого «Кадрового резерва»

Новая образовательная программа была нацелена на решение двух ключевых задач: углубленное знакомство коллективов кафедр с внутренними процессами университета и выстраивание эффективного горизонтального взаимодействия между подразделениями, а также стимулирование позитивных изменений в работе, синхронизированных со стратегией развития УГНТУ, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Как отметил проректор по научной и инновационной работе УГНТУ Денис Гулин, одной из важнейших целей стало развитие межкафедральных связей.

— Обучение проходили команды совершенно разных кафедр с разных факультетов. И практически незнакомые с профессиональной деятельностью друг друга люди не просто пришли к эффективному общению, но и придумали междисциплинарный проект. Будем создавать в университете новые площадки для коммуникации, которые помогут выстраивать такое взаимодействие, — поделился Денис Гулин.

В составе команд, помимо заведующих, вошли сотрудники, отвечающие за формирование программ развития своих подразделений. Заведующий кафедрой «Промышленная безопасность и охрана труда» Артем Федосов подчеркнул, что участие в программе позволило его коллективу развить стратегическое мышление и выйти за рамки привычной повестки.

— Программа помогла нашей команде развить управленческие компетенции и навык стратегического мышления. Мы «вышли» за рамки кафедры, посмотрели на окружение, подумали, как это влияет на нашу работу. Изменения коснутся как внутренней работы кафедры, в частности, функциональной карты сотрудников, так и работы с индустриальными партнерами, — рассказал Артём Федосов.

Коллегу поддержал заведующий кафедрой «Экономика и стратегическое развитие» Ильвир Фазрахманов, отметивший трансформацию роли руководителя в современном образовании.

— Содержание труда в сфере образования, как и во всей экономике, меняется. Заведующий кафедрой сегодня должен быть не только преподавателем или научным работником, но и немного менеджером, экономистом, аналитиком. Важно учитывать внешние изменения, правильно оценивать внутренний потенциал, искать совместное решение задач, слышать мнение коллег. Необходимо понимать цели на ближайшие три-пять лет, — отметил Ильвир Фазрахманов.

Образовательный модуль включал не только лекции преподавателей УГНТУ, но и встречи с приглашенными экспертами. Перед слушателями выступили и.о. ректора УрФУ Илья Обабков, руководитель офиса трансформации ТюмГУ Мария Косицына, и.о. ректора Удмуртского государственного университета Анна Овчинникова, директор АНО «Управляющая компания НОЦ Республики Башкортостан» Наталия Латыпова.

Ключевой частью обучения стала проектная работа: команды под руководством наставников разрабатывали программы развития своих кафедр. По итогам организаторы рекомендовали участникам представить свои наработки на вузовский конкурс лидерских проектов, где в этом году появилась специальная номинация «Стратегия развития кафедр».

Председатель Госкомитета по науке и высшему образованию РБ Светлана Мустафина высоко оценила инициативу нефтяного университета, назвав ее смелым шагом навстречу преподавательскому составу.

— Когда мы говорим о качестве образования, мы чаще всего смотрим в сторону студентов: как учим, чему учим, кого выпускаем. Но за этой оптикой часто исчезают те, кто каждый день заходит в аудитории и лаборатории, — преподаватели, заведующие кафедрами, сотрудники деканатов. Резидент Межвузовского кампуса сделал смелую вещь: перевел камеру на них. Университет сказал своим людям: вы важны, ваш рост важен, ваше право на ошибку и поиск нового пути — важно. А когда человек перестает бояться, он начинает придумывать. Именно так рождались междисциплинарные проекты на стыке кафедр, которые никогда раньше не разговаривали друг с другом. Межвузовский кампус станет домом для таких разговоров, — отметила Светлана Мустафина.

Справочно:

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет правительство Российской Федерации и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба УГНТУ.