В Уфе назвали победителей городского конкурса «Учитель года»

В конкурсах приняли участие 73 педагога. Абсолютным победителем признан учитель математики центра образования № 29 Данил Бобров.

Победителем конкурса «Учитель года» стал преподаватель физики лицея № 161 Александр Курчеев, конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» — Ляйсан Хасанова из центра образования № 10 имени Анатолия Хохлова.

Лучшим учителем русского языка и литературы стала Ангелина Степанова из физико-математического лицея № 93. В номинации «Педагогическая надежда» отличилась Фануза Киленбаева из школы № 127 имени Алексея Яковлева, в номинациях «Педагогический дебют» и «Признание» — Влада Десяткова, учитель истории и обществознания гимназии № 39 имени Агзама Файзуллина. В номинации «Признание» конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» победила Рита Батырова из башкирской гимназии № 102 имени Раиля Бикбаева.

Победители награждены почетными грамотами управления образования администрации Уфы, денежными сертификатами и статуэтками. Абсолютный победитель также получил сертификат на отдых от профсоюза. Педагогам вручены благодарственные письма руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ, депутата Госсобрания — Курултая, председателя регионального отделения Ассамблеи народов России Гульнур Кульсариной.