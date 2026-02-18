0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Образование
18 Февраля , 09:30

В Уфе назвали победителей городского конкурса «Учитель года»

Церемония награждения городских конкурсов «Учитель года» и «Учитель года башкирского языка и литературы» прошла в Колонном зале минсельхоза, сообщили в администрации Уфы.

Администрация Уфы.
Фото: Администрация Уфы.

В конкурсах приняли участие 73 педагога. Абсолютным победителем признан учитель математики центра образования № 29 Данил Бобров.

Победителем конкурса «Учитель года» стал преподаватель физики лицея № 161 Александр Курчеев, конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» — Ляйсан Хасанова из центра образования № 10 имени Анатолия Хохлова.

Лучшим учителем русского языка и литературы стала Ангелина Степанова из физико-математического лицея № 93. В номинации «Педагогическая надежда» отличилась Фануза Киленбаева из школы № 127 имени Алексея Яковлева, в номинациях «Педагогический дебют» и «Признание» — Влада Десяткова, учитель истории и обществознания гимназии № 39 имени Агзама Файзуллина. В номинации «Признание» конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» победила Рита Батырова из башкирской гимназии № 102 имени Раиля Бикбаева. 

Победители награждены почетными грамотами управления образования администрации Уфы, денежными сертификатами и статуэтками. Абсолютный победитель также получил сертификат на отдых от профсоюза. Педагогам вручены благодарственные письма руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ, депутата Госсобрания — Курултая, председателя регионального отделения Ассамблеи народов России Гульнур Кульсариной.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru