В Уфе БАГСУ провела день открытых дверей для школьников

День начался с экскурсии в Государственное Собрание республики, ребятам показали работу законодательного органа региона изнутри. На вопросы школьников ответил заместитель руководителя секретариата Госсобрания Науфал Янбухтин.

— Каждый год БАГСУ провожает во взрослую жизнь тех, кто берет на себя ответственность за будущее республики. Управленцы, юристы, экономисты — это не просто профессии. Это миссия. Всех вас мы ждем в Академии главы РБ в июне 2026 года, — обратился к школьникам проректор по учебной и воспитательной работе Ильдус Сингизов.

В Академии главы РБ организовали серию интерактивных мастер-классов. Школьники познакомились с принципами эффективного командного взаимодействия и значением слаженной работы коллектива, им рассказали о важности грамотной, убедительной и выразительной публичной речи, провели занятие по психологии. Им также рассказали о деятельности академии.

— Для нас важно не просто познакомить ребят с академией, а помочь им увидеть собственные перспективы и почувствовать уверенность в выборе будущей профессии. Мы стремимся создавать условия, в которых абитуриенты могут узнать о реальной стороне обучения, пообщаться с преподавателями и прочувствовать атмосферу вуза. Такие встречи помогают сделать осознанный шаг к профессиональному будущему, — отметила начальник отдела профориентации и карьерного развития Полина Корнейченко.

Фото: пресс-служба БАГСУ