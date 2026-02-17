0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Образование
17 Февраля , 10:35

В Уфе БАГСУ провела день открытых дверей для школьников

В Башкирской академии государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан прошел день открытых дверей для школьников и выпускников, выбирающих профессию.

В Уфе БАГСУ провела день открытых дверей для школьников
В Уфе БАГСУ провела день открытых дверей для школьников

День начался с экскурсии в Государственное Собрание республики, ребятам показали работу законодательного органа региона изнутри. На вопросы школьников ответил заместитель руководителя секретариата Госсобрания Науфал Янбухтин.

— Каждый год БАГСУ провожает во взрослую жизнь тех, кто берет на себя ответственность за будущее республики. Управленцы, юристы, экономисты — это не просто профессии. Это миссия. Всех вас мы ждем в Академии главы РБ в июне 2026 года, — обратился к школьникам проректор по учебной и воспитательной работе Ильдус Сингизов.

В Академии главы РБ организовали серию интерактивных мастер-классов. Школьники познакомились с принципами эффективного командного взаимодействия и значением слаженной работы коллектива, им рассказали о важности грамотной, убедительной и выразительной публичной речи, провели занятие по психологии. Им также рассказали о деятельности академии.

— Для нас важно не просто познакомить ребят с академией, а помочь им увидеть собственные перспективы и почувствовать уверенность в выборе будущей профессии. Мы стремимся создавать условия, в которых абитуриенты могут узнать о реальной стороне обучения, пообщаться с преподавателями и прочувствовать атмосферу вуза. Такие встречи помогают сделать осознанный шаг к профессиональному будущему, — отметила начальник отдела профориентации и карьерного развития Полина Корнейченко.

Фото: пресс-служба БАГСУ

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru