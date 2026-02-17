Семья студентов из Башкирии научилась совмещать учёбу, работу и дела домашние

Сегодня Мария и Артём — выпускники факультета педагогики и психологии, родители маленького Ярослава и настоящая команда, которая успешно совмещает, казалось бы, несовместимые вещи: карьеру, учёбу и заботу о малыше.

Когда Мария узнала, что станет мамой, учеба была в самом разгаре. Девушка признается: первый год после рождения ребенка стал временем тотальной перестройки сознания. «Нужно быстро адаптироваться к новому ритму, привыкнуть к статусу мамы и колоссальной ответственности. Но вместе с трудностями приходит и удивительное ощущение полноты жизни», — замечает Мария.

Желание развиваться и поддержка родного факультета помогли молодой маме оставаться на плаву. Преподаватели отнеслись к ситуации с пониманием и искренним желанием помочь. Мария до сих пор с теплотой вспоминает, как готовилась к защите диплома: постоянная связь с научным руководителем Светланой Александровной Косцовой и консультантом, деканом Лилией Бакировной Абдуллиной придавали уверенности.

Сегодня Артём уже успешно завершил обучение, а Мария продолжает свой профессиональный путь — теперь уже в магистратуре.

Жизнь семьи выстроена по четкому, но гибкому графику. Артём работает вахтовым методом, и в периоды его отсутствия все заботы ложатся на плечи Марии. Но супруги нашли свой ритм: когда муж возвращается домой, он максимально включается в семейные дела, чтобы дать жене законную передышку.

«Мы выходим из этой ситуации так: папа и сын проводят время вместе, а я могу позволить себе небольшой отдых — спокойно выпить кофе, заняться личными делами или просто восстановить силы», — делится Мария.

Особую роль в жизни Кондрашовых играет бабушка Артёма — Надежда Анатольевна. Мария говорит о ней с огромной благодарностью: помощь в быту и заботе о ребенке дает молодой семье возможность продолжать обучение и строить планы на будущее. Не остается в стороне и университет: в вузе предусмотрены выплаты и материальная помощь студентам с детьми.

Пара признается: психолого-педагогическое образование — это не просто диплом, а ежедневный инструмент. В сложных ситуациях, например во время детских кризисов, знания позволяют осознать свою взрослую позицию и не поддаваться эмоциям.

Впрочем, Кондрашовы честны: идеальных родителей не бывает. «Иногда в магазине покупаешь всё, что хочет ребенок, а порой в разгар истерики плакать хочется всем вместе. И это — тоже часть живой, настоящей жизни», — улыбаются они.

С рождением сына они острее поняли простую истину: счастье происходит здесь и сейчас, его не нужно откладывать «на потом». Именно поэтому главный проект, над которым они работают, — это дом, наполненный теплом, доверием и детским смехом.

Через пять лет они видят себя крепкой семьей, где Артём завершил обучение, Ярослав подрос, а впереди — новые горизонты, путешествия и профессиональные достижения.

История Марии и Артёма Кондрашовых — это не отчет о распорядке дня, а рассказ о том, как из студенческих будней рождается настоящая жизненная философия. Они учатся быть родителями, партнерами и профессионалами одновременно. И делают это вместе, доказывая, что любовь проявляется не в громких словах, а в ежедневных поступках и умении быть одной командой.

Фото: из архива семьи Кондрашовых.