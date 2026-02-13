0 °С
13 Февраля , 15:14

Радий Хабиров поучаствовал во всероссийском совещании по вопросам образования

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие во всероссийском совещании под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко, на котором подвели итоги работы системы образования за 2025 год и обозначили планы на 2026-й. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи с руководителями всех субъектов Российской Федерации и представителями профильных ведомств.

Открывая совещание, Дмитрий Чернышенко поблагодарил глав регионов, добившихся наилучших показателей в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вице-премьер привел ключевые статистические данные: в стране успешно функционируют почти 40 тысяч школ, где обучаются более 18 миллионов детей и трудятся свыше 1 миллиона педагогов.

«В 2025 году введены в эксплуатацию 80 школ, капитально отремонтированы почти 1,6 тысячи. Новые объекты должны соответствовать современным требованиям доступности и цифровой оснащенности», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко. Отдельно он акцентировал внимание на приоритетной задаче повышения качества знаний, отметив рост интереса выпускников к естественно-научным дисциплинам: доля сдающих ЕГЭ по этим предметам превысила 33 процента.

Вклад Башкирии в общероссийские показатели был оценен как один из самых весомых. По итогам 2025 года республика вошла в пятерку регионов-лидеров по темпам и качеству капитального ремонта школ. Было обновлено 39 зданий образовательных организаций и введены в эксплуатацию три новые школы.

Высокий уровень подготовки выпускников подтверждают и результаты Единого госэкзамена. В 2025 году в Башкирии 159 человек получили заветные 100 баллов, пять выпускников сдали на высший балл сразу два предмета, а один — три. Благодаря системной работе регион укрепил позиции в числе лидеров страны по результатам ЕГЭ по математическим и естественно-научным дисциплинам.

Ключевой темой совещания стало развитие среднего профессионального образования. Дмитрий Чернышенко отметил системные законодательные изменения в сфере СПО, принятые в 2025 году, и успешную реализацию федерального проекта «Профессионалитет».

«В прошлом году создано 136 кластеров и отремонтировано 82 колледжа. Сегодня функционирует 506 кластеров в 86 регионах по 24 отраслям», — сообщил вице-премьер.

Башкортостан, активно включившийся в эту работу, подтвердил статус одного из флагманов «Профессионалитета». На сегодняшний день в республике создано 19 образовательно-производственных кластеров, что позволяет готовить кадры под конкретные запросы экономики региона.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
