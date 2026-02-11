0 °С
11 Февраля , 09:46

В Уфе состоится Карьерный форум «ТрудКрут» для молодёжи Башкирии

17 февраля в столице Башкирии пройдет Карьерный форум Российских студенческих отрядов (РСО) «ТрудКрут». Мероприятие приурочено ко Дню российских студенческих отрядов – государственному празднику, учрежденному по поручению президента России Владимира Путина.

Форум станет универсальной площадкой для профессиональной навигации. На него приглашаются школьники, студенты, выпускники и молодые специалисты, заинтересованные в карьерном развитии. Участников ждут профориентационные активности, возможности для трудоустройства и подработки, а также прямые предложения от ведущих предприятий региона.

В программе запланированы презентации направлений деятельности студенческих отрядов, образовательный лекторий с приглашенными экспертами, мастер-классы и большая выставка работодателей и образовательных организаций Башкирии. Мероприятие пройдет в Конгресс-холле «Торатау» по адресу: улица Заки Валиди, 2. Начало работы площадок в 11.00, вход для всех желающих свободный.

Фото: Башкирское отделение РСО.

Автор: Мария СНЫТКИНА
