Радий Хабиров объявил о комплексном усилении безопасности в школах Башкирии

Решения были озвучены на встрече с директорами крупных школ в Доме Республики, посвященной вопросам антитеррористической защищенности.

«Мы с вами обязаны защитить самое ценное, что у нас есть, – наших детей. Их здоровье, жизнь, будущее зависит от нашего общего умения предвидеть угрозы», – подчеркнул Радий Хабиров.

Работа будет вестись по двум ключевым направлениям: усиление физической охраны и технического оснащения, а также качественное изменение профилактической работы с подростками. Для охраны периметра школ будет выделено дополнительное финансирование, а совместно с Росгвардией усилят контрольные мероприятия. Параллельно продолжится обновление технических средств безопасности.

Особое внимание будет уделено работе с подростками, чье поведение носит социально опасный характер. Оценка работы школ теперь будет включать критерии по профилактике правонарушений, буллинга и иных угроз внутри школьного сообщества. «В условиях информационной войны на детскую психику сейчас обрушивается много негатива. Нужно усилить контроль за этой ситуацией», – отметил Радий Хабиров.

Для реализации этих задач министерству просвещения республики поручено проработать вопрос региональной доплаты для заместителей директоров по воспитательной работе, организовать их обучение и полностью перезагрузить школьную психологическую службу.

Глава региона подчеркнул, что усилий властей будет недостаточно без полного подключения педагогических коллективов. «Все вместе мы обязаны создать безопасную среду для каждого ребенка в республике», – резюмировал Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба главы РБ.