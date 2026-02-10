Башкирия вновь соберёт будущих геологов на чемпионат «ГеоВызов»

В Уфе прошло расширенное совещание, которое собрало представителей Роснедр, правительства республики, Института геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН, судейской коллегии, общественности и ключевых министерств для обсуждения подготовки к IV Международному геологическому чемпионату «ГеоВызов».

«За три года «ГеоВызов» совершил настоящий прорыв, выйдя далеко за пределы нашей страны. Из национальной инициативы он превратился в яркое международное событие, — подчеркнул Нияз Фазылов. — Мы не просто выросли — мы умножили наши возможности: число команд и участников увеличилось вдвое, а география проекта впечатляюще расширилась, собрав талантливую молодежь со всех уголков планеты».

Чемпионат, который пройдет на гостеприимной земле Башкирии, обещает быть самым масштабным и насыщенным. Участников ждут захватывающие соревнования по 12 направлениям, включая минералогию, петрографию, палеонтологию, геохимию, нефтегазовое дело, а также практические испытания по построению геологического разреза, проведению радиометрических и гидрометрических работ.

Организаторы подготовили и обширную внеконкурсную программу. Для молодых геологов запланированы встречи с потенциальными работодателями, экскурсии к уникальным природным объектам Южного Урала и эталонным геологическим разрезам, мастер-классы от ведущих ученых, «Гонка героев» и дружеский волейбольный турнир.

«Наша общая задача — сделать этот чемпионат настолько ярким, теплым и запоминающимся, чтобы каждый его участник взял с собой частичку тепла и искренне хотел вернуться в Башкортостан», — резюмировал министр.

Фото: страница минэкологии в соцсетях.