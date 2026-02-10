0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Образование
10 Февраля , 18:57

Башкирия вновь соберёт будущих геологов на чемпионат «ГеоВызов»

В этом году республика подтвердит статус всемирного центра притяжения для будущих специалистов в области наук о Земле. Об этом рассказал в своих соцсетях министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Башкирия вновь соберёт будущих геологов на чемпионат «ГеоВызов»
Башкирия вновь соберёт будущих геологов на чемпионат «ГеоВызов»

В Уфе прошло расширенное совещание, которое собрало представителей Роснедр, правительства республики, Института геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН, судейской коллегии, общественности и ключевых министерств для обсуждения подготовки к IV Международному геологическому чемпионату «ГеоВызов».

«За три года «ГеоВызов» совершил настоящий прорыв, выйдя далеко за пределы нашей страны. Из национальной инициативы он превратился в яркое международное событие, — подчеркнул Нияз Фазылов. — Мы не просто выросли — мы умножили наши возможности: число команд и участников увеличилось вдвое, а география проекта впечатляюще расширилась, собрав талантливую молодежь со всех уголков планеты».

Чемпионат, который пройдет на гостеприимной земле Башкирии, обещает быть самым масштабным и насыщенным. Участников ждут захватывающие соревнования по 12 направлениям, включая минералогию, петрографию, палеонтологию, геохимию, нефтегазовое дело, а также практические испытания по построению геологического разреза, проведению радиометрических и гидрометрических работ.

Организаторы подготовили и обширную внеконкурсную программу. Для молодых геологов запланированы встречи с потенциальными работодателями, экскурсии к уникальным природным объектам Южного Урала и эталонным геологическим разрезам, мастер-классы от ведущих ученых, «Гонка героев» и дружеский волейбольный турнир.

«Наша общая задача — сделать этот чемпионат настолько ярким, теплым и запоминающимся, чтобы каждый его участник взял с собой частичку тепла и искренне хотел вернуться в Башкортостан», — резюмировал министр.

Фото: страница минэкологии в соцсетях.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru