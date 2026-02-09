0 °С
Образование
9 Февраля , 11:18

Уфимский университет начал готовить операторов БПЛА

В Военном учебном центре (ВУЦ) при УУНиТ подходит к завершению обучение первого набора студентов по военно-учетной специальности «Оператор беспилотных летательных аппаратов». Это пилотный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных специалистов для одного из самых современных и динамично развивающихся родов войск.

Первый взвод курсантов, набранный в прошлом году из числа второкурсников преимущественно гуманитарных направлений, готовится к работе со всем спектром современных дронов: от разведывательных до ударных и аппаратов-камикадзе, сообщили в пресс-службе УУНиТ.

«Занятия проводят наши офицеры, имеющие соответствующую подготовку и, что крайне важно, реальный опыт применения БПЛА в зоне военных действий, — подчеркнул начальник ВУЦ при УУНиТ полковник Евгений Сотников. — Весной студенты сдадут экзамен, летом пройдут учебные сборы в воинских частях, где примут Военную присягу. После полутора лет обучения они получат заветную военно-учетную специальность».

Образовательная программа была разработана преподавателями центра «с нуля» с учетом современных требований и имеющейся материально-технической базы. Она включает в себя изучение конструкции БПЛА, основ программирования, тактики применения, а также отработку практических навыков: сборку, разборку, ремонт, настройку, запуск и сопровождение дронов. Обучение построено поэтапно: от теории и тренажеров-симуляторов курсанты переходят к реальным полевым запускам.

На базе ВУЦ уже создана учебная материальная база, включающая два БПЛА самолетного типа и несколько мультироторных коптеров. По словам руководства центра, парк беспилотников планируется пополнить в ближайшее время.

Отдельно отмечается, что полученные навыки выпускники смогут применить и в гражданской сфере. Сегодня операторы БПЛА востребованы в сельском хозяйстве, мониторинге промышленной и энергетической инфраструктуры, картографии, логистике и работе МЧС.

В перспективе Военный учебный центр при УУНиТ ставит перед собой более масштабную задачу — начать подготовку не только солдат запаса, но и кадровых офицеров для вновь созданных в структуре Вооруженных Сил России войск беспилотных систем. Это делает университет одним из ключевых образовательных центров, формирующих кадровый резерв для высокотехнологичных войск будущего.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
