Образование
9 Февраля , 17:56

Как в БГМУ готовят будущих стоматологов

Ко Дню стоматолога, который отмечается 9 февраля, Башкирский государственный медицинский университет представляет обновленную модель стоматологического образования, основанную на интеграции передовых цифровых технологий и непрерывной практической подготовке. В эпоху, когда стоматология становится одной из самых технологичных медицинских сфер, вуз делает ставку на подготовку конкурентоспособных специалистов, готовых работать с 3D-моделированием, цифровым дизайном и сверхточной диагностикой.

Ключевым элементом обновления стала модернизация учебной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе университета. Совсем недавно для будущих стоматологов был открыт новый учебный кабинет, оснащенный передовыми зуботехническими техноскопами с увеличением до 20 раз. Это оборудование позволяет студентам, ординаторам и врачам отрабатывать манипуляции — от лечения кариеса до установки имплантатов — с беспрецедентной точностью. На смену традиционным инструментам пришли эндомоторы для обработки корневых каналов, что значительно повышает качество отработки практических навыков.

Подготовка стоматологических кадров в БГМУ реализуется по полному циклу: от среднего специального образования до ординатуры. Медицинский колледж вуза готовит востребованных специалистов среднего звена — зубных техников и стоматологических ассистентов, владеющих современными технологиями протезирования и материаловедения. Стоматологический факультет, являющийся одним из ключевых центров подготовки кадров для республики и страны, выпускает врачей-стоматологов высшей квалификации. Показателем растущего международного признания стал первый набор учащихся из Китая на факультет в 2025 году.

Неотъемлемой частью обучения является раннее погружение в клиническую практику. Уже со второго курса студенты начинают работать с пациентами в Клинической стоматологической поликлинике БГМУ. Эта уникальная площадка объединяет лечебную и образовательную функции, позволяя будущим врачам осваивать современные протоколы диагностики и лечения под руководством опытных наставников.

Таким образом, БГМУ не только отвечает на вызовы времени, внедряя цифровые инструменты в учебный процесс, но и укрепляет систему непрерывного стоматологического образования, обеспечивая регионы России высококвалифицированными кадрами.

Фото: пресс-служба БГМУ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
