В Уфимском университете открылась лаборатория для обработки авиадвигателей

Новый научно-образовательный центр нацелен на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для аэрокосмической отрасли и других высокотехнологичных секторов экономики, сообщили в пресс-службе УУНиТ.

Лаборатория, оснащенная передовым отечественным оборудованием, позволит проводить фундаментальные и прикладные исследования, разрабатывать новые материалы, покрытия и высокоточные технологии. Установки обеспечивают филигранную обработку металлических деталей для авиастроения с помощью электрического тока, специальных растворов и электрических разрядов.

Проект реализован на средства федерального гранта в рамках национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Общий объем инвестиций составил более 80 миллионов рублей. Индустриальным партнером выступила компания ООО «ЕСМ» — российский производитель оборудования для авиа-, судостроения и транспортной отрасли.

Символическую ленточку перерезали ректор УУНиТ Вадим Захаров и генеральный директор ООО «ЕСМ», выпускник университета Алексей Долгушин.

«Открытие лаборатории позволит студентам с первых курсов работать с современным инженерным оборудованием, формировать практические навыки и быть готовыми к реальным задачам промышленности. Для нас важно, чтобы будущие специалисты осваивали технологии не только в теории, но и на практике. Это наш вклад в качество подготовки инженеров и устойчивое развитие отрасли в целом», — отметил Вадим Захаров.

Алексей Долгушин подчеркнул стратегическое значение сотрудничества вуза и бизнеса: «Без научного подхода интенсивного развития не будет. Поэтому нам нужны новые технологии, материалы и квалифицированные специалисты. Только вместе мы сможем достичь хороших результатов».

Как сообщил директор Института технологий и материалов УУНиТ Юлдаш Хусаинов, лаборатория уже активно работает: за полгода практическую подготовку здесь прошли более 230 студентов, а 300 инженеров предприятий Башкирии повысили свою квалификацию. Кроме того, по тематике лаборатории реализуются две сетевые образовательные программы с ведущими техническими вузами страны — Новосибирским государственным техническим университетом и Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом.

Фото: пресс-служба УУНиТ.