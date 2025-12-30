В Башкирии подвели итоги года в образовании, культуре и здравоохранении

Образование: рекорды, ремонт и поддержка педагогов

Общий объем расходов на отрасль в 2025 году составил 126,3 млрд рублей, что на 14,6% больше, чем в прошлом году. Привлечено более 16 млрд рублей федеральных средств.

Капитальный ремонт: Отремонтировано 39 зданий образовательных организаций (35 школ, 2 детских сада и 2 колледжа).

Новые объекты: Начато строительство математического лицея-интерната для одаренных детей в Уфе и детского сада в Нагаево. Продолжается возведение межвузовского студенческого кампуса.

Оснащение школ: В 711 школах обновлены кабинеты технологии и ОБЗР на сумму 203,5 млн рублей — это 1-е место в ПФО и 4-е в России по объему работ. Школьный автопарк пополнился 217 единицами новой техники.

«Профессионалитет»: Республика лидирует в России по количеству созданных образовательно-производственных кластеров (19), на что привлечено 1,62 млрд рублей.

Высокие результаты: Учащиеся Башкирии показали рекордные успехи: 159 стобалльных результатов на ЕГЭ, впервые в истории региона выпускник из Уфы Алексей Лобов получил 100 баллов по трем предметам. По итогам Всероссийской олимпиады республика вошла в топ-5 субъектов РФ.

Поддержка педагогов: Впервые 50 директоров сельских школ получили гранты главы республики по 690 тыс. рублей, а 1000 учителей — сертификаты на санаторно-курортное лечение.

Здравоохранение: укрепление каждого звена

Финансирование отрасли в 2025 году достигло 139,5 млрд рублей, увеличившись на 26,2%. Особое внимание уделено первичному звену, куда направлено 5,7 млрд рублей.

Новые объекты: Построено 4 и капитально отремонтировано 9 объектов здравоохранения. Открыта новая поликлиника Аскинской ЦРБ с участием федеральных властей.

Доступность помощи: Установлено 137 модульных ФАПов и амбулаторий. Закуплено 99 единиц санитарного автотранспорта и почти 5 тысяч единиц медоборудования.

Флагманский проект: С участием президента России Владимира Путина открыт новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра стоимостью 9,3 млрд рублей.

Программа для Уфы: В столице республики идет модернизация 118 объектов здравоохранения до 2029 года на сумму 8 млрд рублей. В 2025 году отремонтированы две поликлиники.

«Земский доктор»: С 2019 года более 1000 медработников получили выплаты по этой программе на сумму свыше 1,1 млрд рублей.

Культура: триумфы, модернизация и новые традиции

Консолидированный бюджет культуры за четыре года вырос на 37,3%. В 2025 году из федерального бюджета привлечено 766,9 млн рублей.

Ремонт и оснащение: Капитально отремонтированы 4 учреждения, включая Стерлитамакское театрально-концертное объединение. Современное оборудование получили 114 организаций, в числе которых Театр оперы и балета и Музей Боевой Славы. Построено 4 новых и отремонтировано 10 зданий домов культуры в районах.

Уникальный центр: В Татышлинском районе после ремонта открылся Удмуртский историко-культурный центр.

Федеральные программы: 44 работника культуры получили федеральные выплаты по программе «Земский работник культуры» в 1 млн рублей — это самая большая квота в стране.

Творческие триумфы: Театры Башкирии завоевали рекордные 7 национальных театральных премий «Золотая маска», шесть из которых у Театра оперы и балета.

Новые праздники: Впервые учреждены и проведены День эпоса «Урал батыр», День курая и День национального танца.

Итоги 2025 года свидетельствуют о комплексном развитии социальной сферы Башкирии, направленном на повышение качества жизни людей, поддержку талантов и создание современной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба правительства РБ.