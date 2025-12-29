Башкирия заняла лидирующие позиции по развитию системы образования в стране

Об итогах совещания и успехах Башкирии рассказал министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин на оперативке в правительстве республики. Так, наш регион стал абсолютным лидером страны по выполнению требований антитеррористической защищенности объектов образования и организации всероссийских учений.

Особое внимание было уделено качеству образования. Республика заняла второе место в России по выбору школьниками ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам, что свидетельствует об эффективной профориентационной работе. За высокую культуру оценивания и выдающиеся результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) и Всероссийских проверочных работ Башкирия одной из первых в стране была удостоена нового «Знака качества» Рособрнадзора для образовательных организаций.

Воспитательная работа также получила высочайшую оценку. Республика вошла в число лидеров по организации цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном». За активную поддержку родительских инициатив в сфере воспитания детей и молодежи регион лично наградил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В части подготовки кадров для экономики Башкирия вошла в пятерку субъектов по увеличению контрольных цифр приема в колледжи и признана лидером по точности прогноза потребности в специалистах. Кроме того, по охвату организаций лучшими практиками в рамках нацпроекта «Производительность труда» республика заняла первое место.

За весомый вклад в просветительскую деятельность регион также был отмечен Почетной грамотой Российского общества «Знание».

— Хочу поблагодарить коллег — руководителей управлений и отделов образования наших муниципалитетов за совместную большую работу по достижению таких значимых результатов. Эти высокие оценки на федеральном уровне — общая заслуга и мощный стимул для дальнейшего развития всей образовательной экосистемы Башкортостана, — подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.