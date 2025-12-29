Башкирия вошла в топ-5 регионов, выполнивших капремонт школ в положенные сроки

Школы: ремонт в срок и первое место по оснащению

Самым масштабным направлением стала модернизация школьной системы. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» комплексно отремонтировали 35 школьных зданий в 12 муниципалитетах. Наибольший объем работ выполнен в Бирском районе (11 зданий), Стерлитамаке и Салавате (по 5 зданий).

— Все 35 школ были отремонтированы точно в срок, к 15 августа, что позволило без сбоев начать учебный год. Благодаря этому Башкортостан вошел в число лишь пяти регионов России, выполнивших программу капремонта в установленные сроки, что было отмечено на федеральном уровне, — подчеркнул Урал Кильсенбаев.

На каждую отремонтированную школу из федерального бюджета было направлено по 10 млн рублей на новое оборудование. Дополнительно республика профинансировала благоустройство территорий, антитеррористическую защиту, обновление библиотечных фондов и повышение квалификации педагогов. Общий объем освоенной федеральной субсидии на эти цели составил 1,5 млрд рублей.

Параллельно шло массовое оснащение: в 711 школах обновили кабинеты технологии и основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР). На это направили 203,5 млн рублей консолидированного бюджета. В 2026 году программа продолжится: новое оборудование получат кабинеты музыки, физики и изобразительного искусства в 879 школах.

Детские сады, колледжи и лагеря: старт новых программ

2025 год ознаменовался стартом модернизации детских садов по новой федеральной программе. Благодаря этому отремонтировали и оснастили два дошкольных учреждения в селе Аскарово Абзелиловского района и в Сибае.

Активно ведется обновление системы среднего профессионального образования. В рамках проекта «Профессионалитет» капитально отремонтировали два колледжа в Салавате и Уфе, а также начали работы в Стерлитамакском политехническом колледже. Всего на создание 19 отраслевых образовательно-производственных кластеров в республике привлекли рекордные 1,62 млрд рублей федеральных средств, что поставило Башкирию в лидеры страны по реализации этого проекта.

Не осталась без внимания и инфраструктура детского отдыха: в лагерях «Орленок» и «Маяк» построили новые жилые модули и отремонтировали пищеблок.

Планы на 2026 год: амбициозные задачи

Работа будет существенно усилена в следующем году. Утвержден перечень из 53 объектов для капитального ремонта, включающий 36 школ, 6 детских садов и 6 колледжей. Финансирование составит 3,6 млрд рублей, из которых 3,2 млрд — федеральные средства.

— Работа уже начата в опережающем темпе. По 33 объектам уже заключены контракты, а на школу в селе Лемазы Дуванского района подрядчик вышел на объект с 18 декабря. Для строгого контроля сроков с главами муниципалитетов утверждены детальные графики, закреплены ответственные лица, — доложил первый вице-премьер.

Таким образом, системная работа, эффективное использование федеральных средств и четкая координация позволили Башкирии в 2025 году сделать значительный шаг к созданию современной, комфортной и технологичной образовательной среды для детей и молодежи всей республики.

Фото: скриншот оперативного совещания в правительстве РБ.