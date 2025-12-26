-10 °С
26 Декабря , 14:46

Радий Хабиров вручил гранты молодым директорам сельских школ Башкирии

Глава Башкирии провел встречу с победителями первого грантового конкурса среди молодых руководителей сельских школ. В мероприятии приняли участие 50 директоров, каждый из которых получил грант в размере 690 тысяч рублей на развитие своих образовательных учреждений.

Открывая встречу, Радий Хабиров поблагодарил педагогов за добросовестный труд и подчеркнул особую роль сельской школы, сообщили в пресс-службе главы РБ.

«Школа в селе – больше, чем школа. По сути, это центр общественной жизни. Поэтому и работа директора сельской школы – больше, чем просто работа. Это миссия, служение людям», – заявил руководитель региона. Он отметил, что от директоров во многом зависит образовательный комфорт детей, качество диалога с родителями и то, насколько школа отвечает потребностям жителей.

Глава республики рассказал о масштабной работе по развитию образовательной инфраструктуры: строительству новых школ в городах и районах, капитальному ремонту десятков зданий ежегодно в рамках национальных проектов. Также он отметил позитивную динамику в результатах обучения – рост числа стобалльников на ЕГЭ и победителей олимпиад.

«Мы увеличили выплаты победителям Всероссийской олимпиады школьников и их учителям. Выплачиваем премии педагогам, подготовившим стобалльников, распределяем гранты молодым сельским учителям», – добавил Радий Хабиров.

В ходе диалога молодые директора смогли задать вопросы и обсудить с главой республики актуальные темы: реализацию патриотических проектов, создание нравственного климата в школе и подготовку кадров для экономики.

«Мы воспитываем не просто талантливых детей для хороших оценок. В первую очередь, мы воспитываем будущее поколение, которому предстоит определять судьбу нашей страны», – сказал Радий Хабиров, сославшись на недавнее заседание Госсовета у президента России Владимира Путина, где обсуждалась стратегия кадрового обеспечения экономики.

В завершение встречи глава Башкирии лично вручил директорам сертификаты победителей грантового конкурса. Программа поддержки молодых руководителей сельских школ реализуется в республике впервые и направлена на стимулирование инноваций и повышение качества образования на селе.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
