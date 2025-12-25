В межвузовском кампусе Уфы обсудили будущее спортивной медицины

Мероприятие, направленное на укрепление профессиональных связей и повышение качества специализированной медицинской помощи в регионе, стало логичным продолжением открытия в октябре 2025 года в БГМУ новой кафедры «Адаптивной физической культуры и спортивной медицины».

Центральным событием стал мастер-класс Михаила Касаткина — врача ЛФК и спортивной медицины, консультанта по реабилитации клубов КХЛ, обладателя Кубка Гагарина и автора уникальных методик. Он познакомил аудиторию с передовыми диагностическими методами, включая функциональное тестирование и проприоцептивную ортодиагностику, и на практике показал, как современные технологии помогают точно оценивать состояние спортсменов.

В открытии мероприятия приняли участие ключевые фигуры спортивной и образовательной сферы республики. Ректор БГМУ, академик РАН Валентин Павлов, подчеркнул значимость новой кафедры: «Работа кафедры обеспечит высококвалифицированной медицинской помощью от генеза до терапии спортивные команды Башкортостана. Это огромный пласт науки и медицины».

Первый заместитель председателя РОО ФСО «Динамо» РБ, олимпийский призер Максим Чудов, обратился к студентам: «У вас есть уникальная возможность окунуться в эту сферу и работать в профессиональных клубах. Мы прорабатываем проекты, чтобы ваше обучение было максимально практико-ориентированным».

Директор Башкирского института физической культуры Лилия Макина связала создание кафедры с лидерством региона в спорте: «Сейчас в борьбу вступают технологии. Без науки мы дальше в спорте не сможем продвинуться».

Возглавил новую кафедру кандидат педагогических наук, мастер спорта и опытный тренер Алексей Лукьянов. Образовательный процесс будет тесно связан с практикой: базой для студентов станут спортивные секции общества «Динамо», а также такие клубы, как футбольный «Уфа», баскетбольное и волейбольное «Динамо», что подтвердили присутствовавшие на встрече их руководители.

Кафедра «Адаптивной физической культуры и спортивной медицины» БГМУ продолжает набор студентов, ординаторов и аспирантов, желающих получить квалификацию врача по спортивной медицине и работать с профессиональными атлетами и любителями здорового образа жизни.

