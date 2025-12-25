В Башкирии чекисты преподали школьникам урок мужества

В мероприятии приняли участие ветераны УФСБ по Республике Башкортостан, а также ветераны-пограничники Давлекановского района. Они рассказали школьникам, как органы госбезопасности помогали организовывать на оккупированных фашистами территориях партизанское движение и работу подполья.

«Мы помним маршалов, солдат на передовой, тружеников тыла. А вот история партизан и подпольщиков, сражавшихся в глубоком тылу врага, часто остается за кадром. Особенно если они были родом из таких тыловых регионов, как наш Башкортостан. Наши земляки вели бои в брянских лесах, в крымских горах, в Белоруссии, на Украине, и даже в далекой Европе – во Франции, Италии, Югославии. Они взрывали немецкие эшелоны, передавали разведданные, спасали людей. Но их имена зачастую неизвестны», – сказала директор Автономной некоммерческой организации по развитию общественно-культурных инициатив «Центр межкультурного партнерства» Валентина Латыпова.

Спикер рассказала, что их организация решила исправить эту несправедливость и разработала при поддержке Фонда грантов главы РБ уникальный проект – мультимедийную базу данных «Фронт в тылу врага».

В проекте приняли участие Национальный архив РБ, музеи и библиотеки 54 районов и 21 города Башкортостана, УУНиТ и другие вузы и ссузы республики, краеведы, члены Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, родственники и земляки партизан, ученые-исследователи, занимающимся историей Великой Отечественной войны. Цель у всех была одна – найти, собрать в одном месте и сохранить память о каждом партизане и подпольщике, чья жизнь была связана с Башкортостаном.

На сегодняшний день в рамках проекта уже удалось обнаружить около полутора тысяч имен башкирских партизан и подпольщиков периода Великой Отечественной войны. На онлайн-платформе partizany-bassr.ru можно найти более 360 подробных историй. Часть материалов для формирования базы данных «Фронт в тылу врага» были предоставлены архивом УФСБ России по РБ. В результате многие семьи только сейчас, наконец, узнали, где и как воевали их прадеды. И эта кропотливая работа продолжается.

«Мы сохраняем правду и защищаем ее от искажений. Как сказал президент России Владимир Путин: «Противостоять попыткам переписать историю можно только аргументированной правдой». Наша база данных – и есть такая правда», – отметила Валентина Латыпова.

В свою очередь директор уфимской гимназии № 105 Сергей Наумов рассказал ребятам, что в настоящее время происходит на Украине, и как вандалы оскверняют память советских воинов. В качестве вопиющего примера он привел мемориал Холм Славы во Львове, где захоронены останки 355 советских солдат и офицеров, погибших в боях за освобождение города от немецко-фашистской оккупации. В том числе и разведчика Николая Кузнецова. Как известно мемориал разрушен, а прах одного из самых известных разведчиков Второй Мировой войны мэрия Львова, вопреки решению суда, отказалась отдавать нашей стране.

«При этом местные сельчане часто активно сопротивляются сносу памятников на братских могилах, где могут быть захоронены их родственники. Уничтожение памятников является инструментом для фальсификации истории и стирания памяти об общей жертве в борьбе против нацизма. Сохранение исторической памяти и противодействие героизации нацизма остаются критически важными задачами для международного сообщества. Ситуация с могилой Николая Кузнецова символизирует системный характер осквернения памяти советских воинов на Украине», – подчеркнул Сергей Наумов.

Фото УФСБ России по РБ.