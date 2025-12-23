Студенты из Уфы повторили чемпионский успех в Национальной лиге киберспорта

В третьем сезоне НСЛК 2025 года за победу и призовой фонд в 2 640 000 рублей боролись сборные 48 российских вузов и ссузов. В напряженном финальном матче уфимская команда, представляющая резидента межвузовского студенческого кампуса, со счетом 2:0 одолела сильных соперников из Сибирского федерального университета.

Этот триумф стал логичным продолжением прошлогодней победы, когда в финале второго сезона студенты УУНиТ блестяще обыграли сборную РЭУ им. Плеханова, продемонстрировав высочайший уровень командной игры и стратегического мышления.

«Эта победа еще раз продемонстрировала ресурсный потенциал УУНиТ в киберспорте и подтвердила необходимость дальнейшего развития этого спортивного направления в университете», — отметил руководитель сектора киберспорта Уфимского университета Роман Кашфуллин.

Подготовка к соревнованиям ведется в современном центре СПАРКС на базе межвузовского студенческого кампуса, что, по словам игроков, значительно облегчает коммуникацию, совместный анализ игр и выработку стратегий.

Победу вуза высоко оценили на республиканском уровне. Глава Госкомитета по науке и высшему образованию РБ Светлана Мустафина подчеркнула:

«Уфимский университет науки и технологий вновь подтвердил свою позицию лидера в студенческом киберспорте республики и страны. Победы ведущего вуза региона на столь высоком уровне, высокий профессионализм студенческой команды вдохновляют молодежь Башкирии на развитие навыков и совершенствование компетенций в этом инновационном виде спорта. И как результат – формирование нового поколения профессионалов, готовых эффективно решать задачи цифровой экономики».

Справка

Национальная Студенческая Лига Киберспорта Сбера (НСЛК) — крупнейший всероссийский турнир по компьютерному спорту среди студентов. Организатором выступает Федеральная ассоциация компьютерного спорта России при поддержке титульного партнера — ПАО «Сбербанк».

Создание современных кампусов в России является одним из приоритетов государственной политики в сфере образования. Башкортостан стал пилотным регионом, где реализуется этот федеральный проект. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе, предоставляющая студентам, в том числе киберспортсменам, уникальную инфраструктуру для развития, была открыта в феврале 2024 года при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба правительства РБ.