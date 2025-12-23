Главные архитекторы Башкирии защитили ВКР в уфимском межвузовском кампусе

С февраля 2025 года руководители архитектурных управлений районов республики углубленно изучали актуальные изменения законодательства, новые нормы градорегулирования, методы анализа территорий и современные концепции развития населенных пунктов. Программа «Организация управления архитектурной и градостроительной деятельностью» была разработана министерством строительства и архитектуры РБ совместно с Архитектурно-строительным институтом УГНТУ, являющегося резидентом кампуса.

«Работа главного архитектора – это не только внешний облик города, но, прежде всего, градостроительная документация и стратегия развития. Чтобы этим заниматься, нужны специфические знания. Наш опыт может быть транслирован и на муниципалитеты меньшей численности», – подчеркнул, приветствуя коллег, главный архитектор Уфы Руслан Хайруллин.

В состав авторитетной аттестационной комиссии вошли как представители министерства и республиканского градостроительного центра, так и ведущий профессор УГНТУ. Свои проекты и видение развития территорий представили шесть главных архитекторов муниципальных округов, среди которых Гульназ Амирова (Краснокамский район), Радик Багаутдинов (Иглинский район), Тимур Гильманов (Нуримановский район) и другие.

«После обучения появилось понимание, что такие курсы необходимы и для смежных отделов муниципалитетов – дорожных, экономических, ЖКХ. Мы ощущаем большую поддержку от руководства республики», – отметил по итогам защиты Радик Багаутдинов.

Повышение квалификации ключевых специалистов на местах призвано улучшить реализацию национальных проектов и программ в сфере градостроительства. Ожидается, что это положительно скажется на эффективности использования территорий, качестве городской среды, развитии жилищного строительства с сохранением культурного наследия и природных ландшафтов Башкирии.

Справка

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет правительство Российской Федерации и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Проект уфимского межвузовского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.

Фото: пресс-служба межвузовского кампуса.