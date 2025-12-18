-18 °С
В Башкирии подвели итоги программы капремонта учебных заведений

На заседании правительства РБ под председательством премьер-министра Андрея Назарова обсудили ход капитального ремонта образовательных организаций региона. В центре внимания оказались итоги 2025 года и планы на предстоящий период.

Как доложил глава кабмина республики, в уходящем году программа охватила 12 муниципалитетов, где было полностью обновлено 39 объектов: 2 детских сада, 35 школ и 2 колледжа. Общий объем финансирования превысил 2,2 млрд рублей, причем основную часть средств составили ассигнования федерального бюджета, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

«Все объекты сданы в установленные сроки. Важно, что дети учатся в современных, комфортных и безопасных зданиях. В следующем году планируем приступить к ремонту уже 53 зданий. Это 6 детских садов, 41 школа и 6 колледжей», — подчеркнул Андрей Назаров.

Работы велись в рамках ключевых государственных программ. Так, благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» были комплексно отремонтированы 35 школьных зданий с закупкой нового оборудования. В рамках нацпроекта «Семья» обновлены два детских сада. Программа «Профессионалитет» позволила модернизировать два колледжа — в Салавате и Уфе, а также начать двухлетний ремонт в Стерлитамакском политехническом колледже.

Премьер-министр отметил весомый вклад республики в софинансирование: за счет регионального бюджета были выполнены дополнительные мероприятия, включая благоустройство территорий, усиление антитеррористической защищенности, обновление библиотечных фондов и повышение квалификации педагогов.

Планы на 2026 год еще более масштабны. Утвержден перечень из 53 объектов, в который вошли 36 школ, шесть детских садов и шесть колледжей. Кроме того, начнется ремонт в пяти школьных зданиях по двухлетнему циклу. На эти цели уже предусмотрено 3,6 млрд рублей, из которых 3,2 млрд — средства федерального бюджета.

Для обеспечения непрерывности программы Андрей Назаров поручил министерству просвещения Башкирии заранее подготовить и актуализировать сметную документацию для заявок на участие в федеральных проектах в следующем бюджетном цикле. Отбор новых объектов минпросвещения России планирует провести в июле 2026 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
