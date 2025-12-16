-16 °С
16 Декабря , 15:24

В Башкирии откроются новые полилингвальные школы

Сейчас их 11, а к 2030 году сеть полилингвальных школ в республике должна расшириться до 16.

Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил первый заместитель премьер-министра Башкирии Урал Кильсенбаев.

— Одна из задач полилингвального многопрофильного образования — формирование будущих лидеров, свободно владеющих языками, знающих историю, культуру народов, — отметил спикер.

В планах — открыть полилингвальные школы в Ишимбае, Нефтекамске, Абзелиловском, Аскинском и Белорецком районах.

Первый вице-премьер также напомнил, что культура приобщения к языкам в республике практикуется и в дошкольных учреждениях. Так, детские сады с полилингвальным компонентом были открыты в Уфе и Стерлибашевском районе. В 67 дошкольных образовательных организациях функционируют 126 полилингвальных групп с изучением русского, башкирского и английского языков, которые посещают 3 512 детей.

— 2026 год объявлен в стране Годом единства народов России, — добавил Кильсенбаев. — Наша республика многонациональна, поэтому полилингвальность образования является инновационным и стратегическим направлением развития образовательного пространства. Предлагаю создать Совет по развитию полилингвального образования в республике и открыть в Башгоспедуниверситете имени Акмуллы всероссийский научно-методический центр внедрения полилингвального образования.

Глава Башкирии также отметил важность полилингвального образования.

— Организацию научно-методического центра нужно детально обсудить с ректором БГПУ, — сказал Радий Хабиров. — Также необходимо в этом вопросе синхронно работать с региональным министерством просвещения. К созданию совета предлагаю вернуться, когда мы откроем все 16 полилингвальных школ в республике.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
