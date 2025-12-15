-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Образование
15 Декабря , 17:11

В Санкт-Петербурге пройдёт молодежный форум для уроженцев Башкирии

18 декабря в Санкт-Петербурге состоится молодежный форум «Яҡташлык көсө — сила отечества». Мероприятие, направленное на консолидацию башкирской молодежи, пройдет в Доме национальностей по адресу: ул. Моховая, 15 (ст. м. «Чернышевская»).

В Санкт-Петербурге пройдёт молодежный форум для уроженцев Башкирии
В Санкт-Петербурге пройдёт молодежный форум для уроженцев Башкирии

Форум станет площадкой для открытого диалога студентов и молодых специалистов — выходцев из Республики Башкортостан, которые живут и учатся в Санкт-Петербурге, с представителями органов власти, образовательных учреждений и экспертного сообщества.

В фокусе дискуссий — ключевые вопросы для современной молодежи: профессиональное развитие и карьерные траектории как в Башкирии, так и в других регионах России, роль землячеств в поддержке молодых кадров и актуальные аспекты сохранения культурной и национальной идентичности в многонациональной среде мегаполиса.

К участию в качестве спикеров приглашены известные государственные и общественные деятели, уроженцы республики, а также руководители ведущих вузов города:

Аиткулова Эльвира Ринатовна, депутат Государственной Думы РФ;
Файзуллин Ринат Тагирович, Полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте РФ;
Новиков Сергей Владимирович, проректор по связям с академическими партнёрами, специальный представитель ректора Санкт-Петербургского горного университета;
Кийко Андрей Юрьевич, генерал-майор, начальник Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии РФ;
Кононов Андрей Анатольевич, глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Программа форума предоставит молодым участникам уникальную возможность лично пообщаться с успешными земляками, задать волнующие вопросы и обменяться мнениями. Завершится день неформальным общением в атмосфере национального колорита с традиционными угощениями и башкирским чаем.

Участие в форуме бесплатное. Для посещения необходима обязательная предварительная регистрация по ссылке.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru