В Санкт-Петербурге пройдёт молодежный форум для уроженцев Башкирии

Форум станет площадкой для открытого диалога студентов и молодых специалистов — выходцев из Республики Башкортостан, которые живут и учатся в Санкт-Петербурге, с представителями органов власти, образовательных учреждений и экспертного сообщества.

В фокусе дискуссий — ключевые вопросы для современной молодежи: профессиональное развитие и карьерные траектории как в Башкирии, так и в других регионах России, роль землячеств в поддержке молодых кадров и актуальные аспекты сохранения культурной и национальной идентичности в многонациональной среде мегаполиса.

К участию в качестве спикеров приглашены известные государственные и общественные деятели, уроженцы республики, а также руководители ведущих вузов города:

Аиткулова Эльвира Ринатовна, депутат Государственной Думы РФ;

Файзуллин Ринат Тагирович, Полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте РФ;

Новиков Сергей Владимирович, проректор по связям с академическими партнёрами, специальный представитель ректора Санкт-Петербургского горного университета;

Кийко Андрей Юрьевич, генерал-майор, начальник Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии РФ;

Кононов Андрей Анатольевич, глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Программа форума предоставит молодым участникам уникальную возможность лично пообщаться с успешными земляками, задать волнующие вопросы и обменяться мнениями. Завершится день неформальным общением в атмосфере национального колорита с традиционными угощениями и башкирским чаем.

Участие в форуме бесплатное. Для посещения необходима обязательная предварительная регистрация по ссылке.

Фото: пресс-служба главы РБ.