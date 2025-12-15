-16 °С
15 Декабря , 17:48

В Башкирии потратят миллиард рублей на подготовку кадров для села

На решение проблемы дефицита кадров на селе запланированы 970 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Ринат РАЗАПОВ.
Фото: Ринат РАЗАПОВ.

— Для системного решения проблемы дефицита кадров в отрасли в текущем году стартовал федеральный проект «Кадры в агропромышленном комплексе». Объем его финансирования в этом году составит более 970 млн рублей, — отметил на заседании кабмина региона премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов в своем докладе отметил, что за последние пять лет в АПК реализовано 37 проектов, что позволило создать порядка двух тысяч рабочих мест. На текущий день активно реализуется более 70 инвестпроектов, которые планируют создать еще около семи тысяч новых рабочих мест.

— Минсельхоз России делает упор на развитие селекции, генетики, биотехнологий, создавая спрос на специалистов нового типа, которые будут востребованы в условиях современного производства, подчеркнул вице-премьер. — Все это требует принципиально нового уровня подготовки кадров.

Реализация федерального проекта «Кадры в АПК» направлена на создание непрерывной системы подготовки кадров — от школы до производства. Республика активно включилась в этот проект. На его реализацию из федерального бюджета в 2025 году привлечено свыше 950 млн рублей, это второе место среди регионов страны.

Еще один вид поддержки, реализуемый в рамках федерального проекта — компенсация 90% затрат сельхозпредприятий на обучение своих работников и привлечение студентов на практику с оплатой труда и проживания.

Ильшат Фазрахманов отметил, что на 2026 год запланировано дальнейшее развитие образовательной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Кадры в АПК»: проведение ремонта и оснащения третьего учебного корпуса Башкирского ГАУ, создание и оснащение агротехнологических классов в трех школах, участие в новом мероприятии «Агропрофи». На реализацию этих задач направлена заявка на федеральное финансирование в размере 1,25 млрд рублей.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
