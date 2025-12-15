Константин Толкачёв встретился со студентами — уроженцами Башкирии

В мероприятии приняли участие около 70 человек, обучающихся в МГУ, МГИМО, ВШЭ, МГТУ им. Баумана, РАНХиГС и других вузах.

— Ваши энергия, знания и стремление к развитию — это самый ценный капитал Башкортостана, залог его будущего процветания. Мы видим в вас будущих специалистов высокого уровня, ученых, предпринимателей и общественных деятелей. Ваша малая родина формирует комфортные условия для вашего возвращения и реализации самых амбициозных проектов, — отметил спикер парламента. — Для дальнейшего поступательного развития республики нужны активные, амбициозные кадры. Квалифицированные специалисты, желающие жить и работать во благо родной республики, всегда найдут у нас поддержку и реальные возможности для карьерного роста.

Он подробно рассказал о социально-экономическом развитии региона, сделав акцент на возможностях для молодежи: работе Молодежной общественной палаты и Молодежного правительства, региональных грантах для стартапов, развитии межвузовского кампуса и научно-образовательного центра мирового уровня.

Студенты задали вопросы о трудоустройстве и стажировках в органах государственной власти региона, механизмах поддержки молодых специалистов и ученых, а также о развитии различных отраслей экономики республики. Константин Толкачев вручил награды отличившимся студентам за успехи в учебе, научную и общественную деятельность.

Фото: пресс-служба Госсобрания