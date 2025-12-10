В Башкирии обновляют школьные кабинеты в рамках проекта «Все лучшее – детям»

Как отметил глава правительства региона, это направление является приоритетным и реализуется на практике. На данный момент в 711 школах республики оснащаются современным оборудованием мастерские труда и классы основ безопасности и защиты Родины. Общий объем финансирования этих работ уже превысил 200 миллионов рублей.

По числу обновляемых школ Башкирия занимает четвертое место в России и первое – среди регионов Приволжского федерального округа.

Учебные заведения получают новейшие станки, инструменты, а также швейное и кухонное оборудование. Для эффективного внедрения технологий на базе Уфимского многопрофильного колледжа создан специальный ресурсно-методический центр. В нем педагоги проходят стажировки и обучаются работе с новым инвентарем.

Планы на ближайшие годы также амбициозны. В 2026 году проект расширит фокус: начнется оснащение кабинетов музыки, физики и изобразительного искусства. Новое оборудование получат 879 школ республики.

Андрей Назаров поручил министерству просвещения Башкирии совместно с муниципалитетами взять на особый контроль вопросы качества и безопасности всего поставляемого в образовательные учреждения оборудования.

Фото: страница Андрея Назарова в ВК.