10 Декабря , 19:55

В Башкирии обновляют школьные кабинеты в рамках проекта «Все лучшее – детям»

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров в своем сообщении в социальных сетях рассказал о масштабной работе по модернизации школ в рамках регионального проекта «Все лучшее – детям», который является частью национального проекта «Молодежь и дети».

Как отметил глава правительства региона, это направление является приоритетным и реализуется на практике. На данный момент в 711 школах республики оснащаются современным оборудованием мастерские труда и классы основ безопасности и защиты Родины. Общий объем финансирования этих работ уже превысил 200 миллионов рублей.

По числу обновляемых школ Башкирия занимает четвертое место в России и первое – среди регионов Приволжского федерального округа.

Учебные заведения получают новейшие станки, инструменты, а также швейное и кухонное оборудование. Для эффективного внедрения технологий на базе Уфимского многопрофильного колледжа создан специальный ресурсно-методический центр. В нем педагоги проходят стажировки и обучаются работе с новым инвентарем.

Планы на ближайшие годы также амбициозны. В 2026 году проект расширит фокус: начнется оснащение кабинетов музыки, физики и изобразительного искусства. Новое оборудование получат 879 школ республики.

Андрей Назаров поручил министерству просвещения Башкирии совместно с муниципалитетами взять на особый контроль вопросы качества и безопасности всего поставляемого в образовательные учреждения оборудования.

Фото: страница Андрея Назарова в ВК.

Автор: Мария СНЫТКИНА
